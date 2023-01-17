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Gündem Economist itiraf etmek zorunda kaldı! Erdoğan çok güçlü Kimseden izin almıyor
Gündem

Economist itiraf etmek zorunda kaldı! Erdoğan çok güçlü Kimseden izin almıyor

Dergi, Ankara'nın Avrupa'dan bağımsız hareket ettiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna krizinde iyi iş çıkardığı belirtirken Suriye konusunda ise “Türkiye kimseden izin almıyor.” diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 15:02:00 -
Economist itiraf etmek zorunda kaldı! Erdoğan çok güçlü Kimseden izin almıyor

Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu İngiltere'de gündem oldu.

Londra merkezli The Economist dergisi, 'Türkiye'nin yeni agresif dış politikası: Batı için garip bir müttefike dönüştü' başlıklı bir analize imza attı.

 

'Türkiye, Avrupa'nın çeperinde değil'

Ankara'nın bazı kesimlerce Batı'yı terk etmekle suçlandığı belirtilerek, 'Türk yetkililer ise terk edilenin kendileri olduğunu söylüyor.' denildi.

Türkiye'nin, kendisini Avrupa'nın çeperinde ve tek bir etki bölgesinin parçası olarak konumlandırmadığı, kendi ağırlık merkezine sahip olduğu belirtildi.

'Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazlar'

'NATO, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz.' ifadesi kullanılan analizde, '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan ulusal güvenlik konusunda daha da uzlaşmaz oldu. Suriye'ye operasyona ilişkin, kasım ayında 'Kimseden izin alacak değiliz' demişti.' tespitlerine yer verildi.

Economist: Türkiye, kendi ağırlık merkezine sahip

'Afrika ve Orta Asya'da atılımlar yaptı'

Diğer taraftan Türkiye'nin son 10 yılda Afrika ve Orta Asya'da atılımlar yaptığı, Türk dizilerinin popülaritesini artırdığı ve Türk Hava Yolları'nın başarısının yanı sıra Türk SİHA'larını almak için birçok ülkenin sıraya girdiği vurgulandı.

'Erdoğan, iyi bir iş çıkardı'

Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak Ankara'nın öne çıktığı anımsatılırken, 'Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik deniz ablukasını hafifletmesi, deniz yoluyla tahıl ihracatının yeniden başlaması ve esir takası müzakereleri için iyi bir iş çıkardı.' denildi.

'Finlandiya ve İsveç'i engellemekle tehdit ediyor'

Aynı analizde, 'Türkiye, NATO için önemli. Türk askerleri; Afganistan, Baltık, Bosna, Kosova ve Makedonya'da misyonlara katıldı. Ancak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını engellemekle tehdit ediyorlar.' ifadeleri aktarıldı.

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Yorumlar

osmanli

Kimden izin alicaktik? bunlar hala o eski gunlerini ariyor. nerde o ismetli, ecevitli gunler be! ne desek sorgusuz sualsiz yapardi ezikler diyorlar. Simdi Turkiye asil Turkiye oldu. ama icimizde soysuz cok ne yazikki. insalAllah hepsiyle basa cikicaz.

Hasel

Artık eski Türkiye yok.Başkanı da eski Türkiye başkanları gibi değil.Yeni mi anladınız avrupalı akıl fukaraları.
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