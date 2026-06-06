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Ekonomi ABD-İran savaşı gıda krizini derinleştiriyor!
Ekonomi

ABD-İran savaşı gıda krizini derinleştiriyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD-İran savaşı gıda krizini derinleştiriyor!

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İran savaşı ve buna bağlı olarak yükselen enerji fiyatlarının milyonlarca insanı akut açlıkla karşı karşıya bıraktığını bildirdi..

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İran savaşı ve buna bağlı olarak yükselen enerji fiyatlarının milyonlarca insanı akut açlıkla karşı karşıya bıraktığını bildirdi..

WFP, yaptığı analizde Somali'de ilave 2,5 milyon, Afganistan'da 2,3 milyon ve Sri Lanka'da 1,3 milyon kişinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Kurum, mart ayında yaptığı değerlendirmede haziran sonuna kadar dünya genelinde 45 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini öngörmüştü. Bu rakamın, halihazırda gıda güvensizliği yaşayan 318 milyon kişiye ek olarak ortaya çıkacağı ifade edilmişti.

WFP İcra Direktörü Vekili Carl Skau, Birleşmiş Milletler muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Bu öngörümüz geçerliliğini koruyor" dedi.

 

Skau, enerji ve gıda fiyatları arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekerek, birçok yoksul ülkede insanların gelirlerinin neredeyse tamamını gıdaya harcadığını söyledi.

Skau, "Gıda fiyatları yükseldiğinde insanlar daha az yemek yemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Gıda Programı tarafından yayınlanan raporda, Ortadoğu'daki krizin özellikle gıda ve yakıt fiyatlarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı, ticareti aksattığı ve bunun kırılgan ülkelerde geçim kaynakları ile gıda güvenliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

Raporda, Ortadoğu'daki gerilimin azalması halinde bile bu etkilerin önümüzdeki aylarda devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Skau ayrıca Sudan, Gazze, Güney Lübnan, Yemen ve Haiti'nin de ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan bölgeler arasında bulunduğunu söyledi.

Finansman yetersizliği nedeniyle milyonlarca ihtiyaç sahibine yönelik yardımların sınırlandırıldığını belirten WFP, bağışçı ülkelere destek çağrısında bulundu.

Özellikle Somali ve Afganistan için daha fazla kaynak sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Skau, "Daha fazlasını yapmamanın insani sonuçları çok ağır olacaktır" dedi.

Kaynak: Mepa News

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