Görenler telefonuna sarıldı! Beyaz ve mor haşhaş çiçekleri nefesleri kesti
Burdur’da mayıs ayıyla birlikte çiçek açan haşhaş tarlaları, beyaz ve mor renkleriyle dikkat çekiyor...
Burdur’da mayıs ayıyla birlikte çiçek açan haşhaş tarlaları, beyaz ve mor renkleriyle dikkat çekiyor...
Burdur’da haşhaş tarlaları, beyaz ve mor çiçeklerin açmasıyla birlikte görenlerin durup fotoğraf çektiği renkli bir manzaraya dönüştü.
Burdur'da geçen yıl 4 bin 600 dekarda ekimi yapılan haşhaş tarlalarından yaklaşık 214 ton ürün elde edildi.
Yaygın olarak ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşlar, bu yıl da mayısın ortalarında çiçek açtı.
Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaları görüntüleyenler, sanal medyada paylaştı.
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