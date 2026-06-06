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Görenler telefonuna sarıldı! Beyaz ve mor haşhaş çiçekleri nefesleri kesti
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Görenler telefonuna sarıldı! Beyaz ve mor haşhaş çiçekleri nefesleri kesti

Burdur’da mayıs ayıyla birlikte çiçek açan haşhaş tarlaları, beyaz ve mor renkleriyle dikkat çekiyor...

#1
Foto - Görenler telefonuna sarıldı! Beyaz ve mor haşhaş çiçekleri nefesleri kesti

Burdur’da haşhaş tarlaları, beyaz ve mor çiçeklerin açmasıyla birlikte görenlerin durup fotoğraf çektiği renkli bir manzaraya dönüştü.

#2
Foto - Görenler telefonuna sarıldı! Beyaz ve mor haşhaş çiçekleri nefesleri kesti

Burdur'da geçen yıl 4 bin 600 dekarda ekimi yapılan haşhaş tarlalarından yaklaşık 214 ton ürün elde edildi.

#3
Foto - Görenler telefonuna sarıldı! Beyaz ve mor haşhaş çiçekleri nefesleri kesti

Yaygın olarak ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşlar, bu yıl da mayısın ortalarında çiçek açtı.

#4
Foto - Görenler telefonuna sarıldı! Beyaz ve mor haşhaş çiçekleri nefesleri kesti

Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaları görüntüleyenler, sanal medyada paylaştı.

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