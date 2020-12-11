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Ekonomi ECB'nin güvercin adımlarının ucu açık
Ekonomi

ECB'nin güvercin adımlarının ucu açık

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot: -"(ECB'nin 2023'e dair enflasyon beklentisinin yüzde 1,4 olması) Enflasyona dair bu zayıf görünüm dikkate alındığında dikkatlerin uzun süreli bir gevşemeye yoğunlaşıldığı doğrulanmış gözüküyor." -Berenberg Ekonomisti Florian Hense: -"2023'e dair düşük enflasyon beklentisin daha fazla parasal genişlemeye ihtiyaç olabileceği izlenimi uyandırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:15:00 -
ECB'nin güvercin adımlarının ucu açık

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), 2023'e dair enflasyon beklentisinin yüzde 1,4 olduğuna dikkati çekerek, "Enflasyona dair bu zayıf görünüm dikkate alındığında dikkatlerin uzun süreli bir gevşemeye yoğunlaşıldığı doğrulanmış gözüküyor." dedi.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltti.

PEPP’nin Mart 2022’ye kadar devam edeceğini bildiren banka, Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye uzatıldığını duyurdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, aşı konusunda olumlu gelişmelere rağmen kısa vadede Avro Bölgesi ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Lagarde, finansal koşulları gevşek tutmak için alım programını uygun biçimde ayarlayacaklarına işaret ederek, “Gerekirse alım programı takvimini yeniden değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede ECB'nin politika önlemlerinin miktarı kadar uygulayacağı sürenin de önemli olduğunu belirtti.

PEPP'nin toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırıldığını ancak bunun en önemli tarafının PEPP'nin süresinin Mart 2022'ye kadar uzatılması olduğunu ifade eden Groot, zamanın PEPP için en büyük güç olduğunu aktardı.

Groot, bunun bankanın herhangi bir zamanda, herhangi bir miktarda uygun enstrümanları satın alabileceği anlamına geldiğini dile getirdi.

Bankanın TLTRO III için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye kadar uzatmasına değinen Groot, bu sürenin uzatılmasının amacının 2021'in ikinci yarısında likidite çıkışını engellemek olduğunu söyledi. Borçlanma limitlerinin artırıldığını kaydeden Groot, bunun İtalyan ve İspanyol bankaları için yeni borçlanma imkanlarını meydana getirdiğini vurguladı.


-"Faiz indiriminden başka seçenek olmayabilir"


ECB'nin, 2023'e dair enflasyon beklentisinin yüzde 1,4 olduğuna dikkati çekerek, "Enflasyona dair bu zayıf görünüm dikkate alındığında dikkatlerin uzun süreli bir gevşemeye yoğunlaşıldığı doğrulanmış gözüküyor." değerlendirmesinde bulunan Groot, yüzde 1,4'lük enflasyon beklentisinin daha fazla teşvik durumunu meydana getirdiğini söyledi.

ECB'nin güvercin adımlarına karşın avronun gerilemediğini söyleyerek, "PEPP ve TLTRO avronun geri çekilmesini sağlamazsa ne yapılacak" sorusunun meydana geldiğini ifade eden Groot, "PEPP ve TLTRO avronun değer kazanmasını önleyemezse faiz indiriminden başka seçenek olmayabilir" dedi.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin politikalarının güçlü avro üzerinde muhtemelen kalıcı bir etkisinin olmayacağını hatırlattı. Hense, 2023'e dair düşük enflasyon beklentisinin daha fazla parasal genişlemeye ihtiyaç olabileceği izlenimi uyandırdığının altını çizdi.

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