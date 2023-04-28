Ebubekir Sofuoğlu'ndan Meral Akşener'e tarih dersi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta içi Sözcü TV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevilik üzerine kaydettiği videoyu değerlendirdi.

İP'li Akşener, "Ben tarihçiyim, zaman zaman kendime sorarım. Muaviye mi, Hazreti Ali mi? Hazreti Ali. O dönemde yaşayaydım, hepinize soruyorum, Muaviye'nin ordusunda mı yer alırdım, Hazreti Ali'nin mi? Elbette ki Ali. Biz merti severiz." dedi.

Akşener'in sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Hz Ali Efendimiz de Hz Muaviye (r.a.) de Efendimiz'in (sav) büyük sahabelerindendi. Bunları karşı karşıya getiren sebep olan Cemel Vakasının asıl tahrikçikisi Abdullah ibni Sebe adlı Yahudidir." bilgisini paylaştı.

Akşener'i eleştiren Prof. Sofuoğlu, "Tarihçi olduğunu söylüyor ama bu fitneciden bahsetmiyor. Ya bilmiyor ya da başka niyeti var." dedi.