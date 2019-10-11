'Ebu Hanzala' hakim karşısına çıktı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr İstanbul Bakırköy 16.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yargılanan tutuklu sanık Halis Bayancuk hakim karşısına çıktı.

Beraatini talep etti

Sanık Bayancuk, söz verilmesi üzerine önceden yaptığı savunmaları tekrarladığını belirterek, “2008 yılında dosyada olan konuşmalarım 2017 yılındaki dosyalara eklenmiş.İddia makamları yeni bir metin veya konuşma eklemeye ihtiyaç hissetmemiş” diyerek beraatini talep etti.

Savcı “dosyalar birleşemez” dedi

Sanığın avukatı da dosyaların birleştirilmesini, ardından tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak Bayuncuk'un tahliyesini talep etti. Duruşma da savcı ise, Sakarya’daki dosyanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesini red edilmesini ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi

Ara veren mahkeme heyeti, Bayancuk hakkında görülen davada, Sakarya 2.Ağır Mahkemesinin vermiş olduğu dosya birleştirme talebini reddetti, dosyanın uyuşmazlık için Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.