0553 313 94 23

'Ebu Hanzala' hakim karşısına çıktı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkındaki dava Bakırköy Adliyesinde görüldü.

11 Ekim 2019 Cuma 13:39
'Ebu Hanzala' hakim karşısına çıktı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  İstanbul Bakırköy 16.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yargılanan tutuklu sanık Halis Bayancuk hakim karşısına çıktı.

Beraatini talep etti

Sanık Bayancuk, söz verilmesi üzerine önceden yaptığı savunmaları tekrarladığını belirterek, “2008 yılında dosyada olan konuşmalarım 2017 yılındaki dosyalara eklenmiş.İddia makamları yeni bir metin veya konuşma eklemeye ihtiyaç hissetmemiş” diyerek beraatini talep etti. 

Savcı “dosyalar birleşemez” dedi

Sanığın avukatı da dosyaların birleştirilmesini, ardından tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak Bayuncuk'un tahliyesini talep etti. Duruşma da savcı ise, Sakarya’daki dosyanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesini red edilmesini ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi. 

Mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi

Ara veren mahkeme heyeti, Bayancuk hakkında görülen davada, Sakarya 2.Ağır Mahkemesinin vermiş olduğu dosya birleştirme talebini reddetti, dosyanın uyuşmazlık için Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:39
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Halis Bayancuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'tan milli itiraf: Bu bir ilkmiş bilmiyordum
    1. Ali Koç'tan milli itiraf: Bu bir..
    2. Esed rejimi, YPG/PKK'nın iş birliği..
    3. Teröristler gazetecilere saldırdı!..
    4. BBC yine iş başında! Harekatla ilgili..
    5. Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı"..
    6. Barış Pınarı şehidimiz hakkında..
    7. İstanbul depremini tahmin etmişti!..
    8. Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı..
    9. Barış Pınarı Harekatına Filistin’den..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve..
    11. 'Ebu Hanzala' hakim karşısına çıktı
    12. Kenya'da yolcu uçağı pist dışına..
    13. Terör önce evlerinden etti sonra..
    14. Arınç: Şu ana kadar Türkiye’nin..
    15. Erdoğan'dan aile kabristanına ziyaret
    16. Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı
    17. PKK'ya övgüler dizen Fatih..
    18. Putin'den skandal Barış Pınarı..
    19. Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından..
    20. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    21. ALFEMO’ya dünya kalite ödülü!
    22. DHMİ müfettiş yardımcısı alacak
    23. İstanbul Havalimanı Kütüphanesi bugün..
    24. THY’nin hedefi ilk 3’e girmek
    25. İstihdam seferberliği sonuç veriyor!..
    26. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
    27. Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden..
    28. Aydın'da 25 kaçak göçmen yakalandı
    29. Öğretmen alımı ilanı yayınlandı son..
    30. Bakan Varank’tan, BMC’nin Pınarbaşı..
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!