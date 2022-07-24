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Medya Ebru Gündeş'in annesi kim neden vefat etti? Ebru Gündeş'in annesinin cenaze töreni ne zaman?
Medya

Ebru Gündeş'in annesi kim neden vefat etti? Ebru Gündeş'in annesinin cenaze töreni ne zaman?

Müjgan Ayvasoğlugil cenazesi nerede ne zaman? Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvasoğlugil yaşamını yitirdi. Peki, Müjgan Ayvasoğlugil hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 13:50:00 -
Ebru Gündeş'in annesi kim neden vefat etti? Ebru Gündeş'in annesinin cenaze töreni ne zaman?

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvasoğlugil yaşamını yitirdi. Peki, Ebru Gündeş'in annesinin cenaze töreni ne zaman?

Ebru Gündeş'in annesi kim neden vefat etti? Ebru Gündeş'in annesinin cenaze töreni ne zaman?

Müjgan Ayvasoğlugil'un vefatı yaşadığı sitenin yönetimi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07.2022 Pazar günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" denildi.

Ayvasoğlugil’in vefat sebebine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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