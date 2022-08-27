Ebru Gündeş hakkında şok iddia! Evlendi mi?

Şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatıyla bu aralar sık sık gündeme geliyor.

Bir süredir kendisinden 19 yaş küçük Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile görüştüğü bilinen ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Khoshnaw ile sık sık Dubai'de gözlerden uzak bir şekilde görüşen Gündeş'in, ilişkisini nikah masasına taşıdığı iddia edildi. Dubai'de evlenen ünlü şarkıcının aynı zamanda kızı Alara için Dubai'de okul baktığı ve temelli olarak oraya yerleşmek istediği de ileri sürüldü. Ebru Gündeş henüz bir açıklama yapmadı.

İddialara göre Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

12 Ekim 1974 (47yaşında) tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ebru Gündeş aslen Gazianteplidir.

İlk öğrenimini Ankara Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini İstanbul Sefaköy Lisesi'nde okudu. Konfeksiyon atölyesinde çalışarak iş hayatına atıldı. Ebru Gündeş'in ses yeteneğini ilk keşfeden annesi Müjgan Ayvazoğlugil oldu. Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ebru Gündeş 1.evliliği : 1990 yılında Hamdi Vardar ile evlendi.1993 yılında boşandı. 2.evliliği : 2002 yılında Ömer Durak ile evlendi. 2003 yılında boşandı. 3.evliliği : 10 Şubat 2010 tarihinde Azeri iş adamı Reza Zarrab ile evlendi.

Rassan Khoshnaw kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rassan Khoshnaw 28 yaşında Iraklı bir iş adamıdır. Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw 28 yaşındadır. Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'le geçen sene Şubat ayında yakınlaşmaya başladığı iddia ediliyor.