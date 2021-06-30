EBRD: Türkiye yüzde 5.5 büyüyecek

2021 için Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 4.2 büyüme tahmininde bulunan banka, 2020 Ekim’de bu oranı yüzde 3,6 olarak açıklamıştı. EBRD’nin söz konusu ülkelerde 2022 için ekonomik büyüme öngörüsü ise 3.9 oldu.

İhracattaki artış etkili oldu

Banka, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.5 büyüyeceğini öngördü. Bu oran, 2020 Ekim’de ortaya atılan tahminin yüzde 0.5 üzerinde. Türkiye’nin 2022’de ise yüzde 4 seviyesinde ekonomik büyüme göstereceği düşünülüyor. EBRD raporunda Türkiye ekonomisinde bu yıl için öngörülen büyümede ihracatın artmasının etkili olduğu ifade edildi. Hane halkının zayıf mali durumunun iç talebi sınırlandırdığı, turizmde beklenenden daha yavaş toparlanma olabileceği kaydedildi.