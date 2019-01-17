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EBRD, Türk lirası finansmanını artırdı

EBRD, 2018 yılında Türkiye'de 1 milyar avro yatırım yapıldığını ve Türk lirasıyla sağlanan finansman desteklerinin artırıldığını açıkladı

17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
EBRD, Türk lirası finansmanını artırdı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca (EBRD), 2018 yılında Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avro yatırım yapıldığı ve Türk lirasıyla sağlanan finansman desteklerinin miktarının artırıldığı bildirildi.

EBRD, 7 milyar avroluk portföyüyle yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Açıklamada, 2018 yılında Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avro yatırım yapan EBRD'nin 2018 yılında Türk lirasıyla sağladığı finansmanın ülkedeki toplam yatırımlarının 3'te 1'ine yükseltildiği belirtildi.

EBRD'nin 2017 yılında Türkiye'de 228,8 milyon avroluk Türk lirası işlemi yaptığı bildirilen açıklamada, bunun 2018'de önemli seviyede artırılarak 331 milyon avro düzeyine çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, jeopolitik gerilimler, yatırımcıların azalan duyarlılığı, sıkı para politikaları, güçlü dolar ve Türk lirasının dolar karşısında değer kaybının 2018 yılında ülkedeki özel sektörü hassas bir konumda bıraktığına dikkat çekildi.

EBRD'nin süpermarket, hidroelektrik santral, elektrik dağıtımı alanındaki şirketlere Türk lirası finansmanı sağladığı anımsatılan açıklamada, metro, kanalizasyon gibi altyapı projelerine ve çeşitli yenilenebilir enerji yatırımlarına mali destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 2018'de EBRD'ye 25 milyon avro taahhütte bulunarak donör konumuna geldiği de belirtildi.



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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
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