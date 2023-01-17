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Sağlık Ebeveynlerin içi rahatlayacak! Yeni yöntemle ameliyatta bıçak yok
Sağlık

Ebeveynlerin içi rahatlayacak! Yeni yöntemle ameliyatta bıçak yok

Genellikle çocukluk döneminde uygulanan bademcik ameliyatında yeni bir sistem uygulanmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 15:31:00 -
Ebeveynlerin içi rahatlayacak! Yeni yöntemle ameliyatta bıçak yok

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu, bademcik ameliyatının ‘Thermal Welding’ yöntemi ile artık kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini söyledi.

İskenderun Gelişim Hastanesi'nde kronikleşmiş bademcik enfeksiyonlarına uyguladıkları yöntem hakkında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu bilgilendirmede bulundu.

Doç.Dr. Bulgurcu açıklamasında: “Thermal Welding, hemen hemen hiç kanamaya yol açmayan, bıçak kullanılmadan yapılan ve ameliyat sonrası gerek ağrı gerekse iyileşme süresi açısından diğer yöntemlere göre daha konforlu olan bir ameliyat tekniğidir. Bu yöntem, ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, anestezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Thermal Welding, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken, ameliyat sonrası dönemde kanama riskini de ortadan kaldırarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlemektedir” dedi.

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