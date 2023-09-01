Ebeveynler dikkat! Bu hatayı yapmayın

Okula yeni başlayacak çocukların ebeveynlerine uyarılarda bulunan İmperial Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Canan İnce Börekci, okulun ilk gününün hem anne/babalar, hem de çocuklar açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Börekci, “Yaz tatili sona yaklaşırken, özellikle okula yeni başlayacak çocuklarda okula hazır oluş, atlanılmaması gereken bir konudur. Okula hazır oluş çocukların zihinsel, sosyal, duygusal becerileri ile dil gelişimlerinin, motor beceriler ve özbakım becerilerinin örgün eğitime yeterliliğini ifade etmektedir. Okul öncesi dönemden itibaren anne/babaların; çocuklarına yaşlarına uygun sorumluluklar vermeleri, Kendi başına giyinmek, yemek yemek, eşyalarını toplamak/ düzenlemek, kişisel temizlik gibi becerilerini desteklemeleri, çocukların arkadaş ilişkileri kurabileceği, oyuna ve akranlarına uyumu deneyimleyebileceği sosyal alanlara teşvik edici olmaları, Sorunları çocuklar adına çözmek yerine onların kendi çözüm yollarını araması, fikirlerini dile getirmesi ve çözüm bulması konusunda destekçi olmaları çocukların okula hazır olma becerilerini desteklemektedir. Ayrıca okulu, özellikle ilk gününü anlatan hikayeler paylaşmak, okulda yapılacaklar ve yıl içerisinde öğrenileceklerle ilgili konuşmak çocukların okulla ilgili belirsizliklerin azalmasına yardımcı olurken anne/babaların kendi okul deneyimlerini, ilk gün yaşadıklarını, hissettiklerini paylaşmaları çocukların kendi duygularını tanımaları ve anlamalarına yardımcı olacaktır” dedi.

Okul alışverişi çocuklarla birlikte yapılmalı

Okul alışverişlerinin çocuklarla birlikte yapılmasını öneren Börekci, “Okul alışverişlerinin çocuklar ile birlikte yapılması, eşyalarının seçiminde fikirlerinin alınması, okul çantasının çocukla birlikte hazırlanması gibi hazırlık süreçlerine dahil edilmeleri de çocukların okul fikrine alışmalarına ve uyumlarına katkı sağlamaktadır. Okulun ilk günü hem anne/babalar, hem de çocuklar açısından önemli bir adımdır. Özellikle anne/babaların kendi kaygıları ile baş edebilmeleri, okulla alakalı olumlu ve güven verici tutumları çocuklarının bu sürece kolay adapte olmalarını sağlayacaktır” diye konuştu.