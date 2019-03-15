Ebelik Mesleği First Touch ile güçlenecek

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının 123 bin 090 euro hibe desteği ile hazırlanan “First Touch” isimli proje ile ebelik mesleği daha da güçlenecek.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının 123 bin 090 euro hibe desteği ile hazırlanan “First Touch” isimli projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Müdürlüğümüz tarafından Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının 123 bin 090 euro hibe desteği ile hazırlanan “First Touch” isimli projemizin açılışını yapıyoruz. Bu projenin amacı Ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmaktır" dedi.

Benli, "Ana-Çocuk Sağlığı ve Temel Sağlık Hizmetlerinin başarı ile yürütülmesinde “ebelik mesleğinin güçlendirilmesi” üzerinde ısrarla durulmaktadır. “21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri”nden; “Yaşama Sağlıklı Başlanması Hedefi”nin gerçekleştirilmesinde ebelik mesleğinin önemi büyük ölçüde dikkat çekmektedir" diye konuştu.

"İnsanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevi ebelere verilmiştir. Ebeler, çoğu doğal yöntemlerden oluşan farklı tekniklerle doğuma yardımcı olmuştur. Günümüzde ebelik, bilim ve sanatı birleştiren, bilimsel ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir disiplin olarak tıp meslekleri içinde yerini almıştır" diyen Benli, şunları söyledi:

"Projenin; Sağlık Bakanlığımızın Sezaryen oranlarını düşürme ve normal doğumu teşvik politikasına yardımcı olmasını dilerim.

Başarılı, verimli ve sürdürülebilir olması temennisi ile projemize yurt dışından ve yurt içinden destek veren hocalarımıza, proje koordinatörü Emel Güden Hanımefendi başta olmak üzere Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Emel Güden tarafından First Touch projesi hakkında bilgi verildi.