EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri
EBA ders programı 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Mavi ve sarı renkli illerde okuyan öğrenciler yüz yüze eğitime devam ederken, turuncu ve kırmızı renkli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar hariç diğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim gören öğrenciler de EBA ders programını merak ediyor. EBA canlı ders saatleri MEB tarafından açıklanan ders programı ile netlik kazandı. EBA TV’de bugün hangi dersler var? Ortaokul canlı ders saatleri, lise EBA canlı ders saati kaçta? İşte EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri...
EBA ders programı 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Mavi ve sarı renkli illerde okuyan öğrenciler yüz yüze eğitime devam ederken, turuncu ve kırmızı renkli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar hariç diğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim gören öğrenciler de EBA ders programını merak ediyor. EBA canlı ders saatleri MEB tarafından açıklanan ders programı ile netlik kazandı. EBA TV’de bugün hangi dersler var? Ortaokul canlı ders saatleri, lise EBA canlı ders saati kaçta? İşte EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri...
EBA TV ilkokul ders saatleri
09.00 TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Metin Çalışmaları)
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (İlk Müslümanlar, İslam’a Açık Davet)
10.00 TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (İnternet Emre)
10.30 TÜRKÇE-2Sağlık ve Spor (Form Doldurma)
11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKutlu Olsun Afiş-Broşür-İlan (Okul Gezisi)
11.30 TÜRKÇE-1Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi-2)
12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİTemiz Kavramı
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Türkçe, Sanat, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)
13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Metin Çalışmaları)
14.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (İlk Müslümanlar, İslam’a Açık Davet)
14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İnternet Emre)
15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Form Doldurma)
15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun Afiş-Broşür-İlan (Okul Gezisi)
16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi-2)
16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Temiz Kavramı
17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Metin Çalışmaları)
17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (İlk Müslümanlar, İslam’a Açık Davet)
18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İnternet Emre)
18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Form Doldurma)
19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun Afiş-Broşür-İlan (Okul Gezisi)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Türkçe, Sanat, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)
20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)Dr. Engin YURDAKUL
21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi-2)
21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Temiz Kavramı
EBA TV ortaokul canlı ders saati
09.00 İNGİLİZCE-5Fitness
09.30 MATEMATİK-5Dörtgenler / Temel Elemanları (T)
10.00 İNGİLİZCE-6Bookworms
10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
11.00 İNGİLİZCE-7Public Buildings
11.30 MATEMATİK-7Düzgün Çokgenler (T)
12.00 İNGİLİZCE-8Chores
12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
13.00 ARAPÇA-7Namaz 2
13.30 BECERİ ÖĞRETİMİRont Gösterisi
14.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Fitness
14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Dörtgenler / Temel Elemanları (T)
15.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Bookworms
15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
16.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Public Buildings
16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Düzgün Çokgenler (T)
17.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Chores
17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
18.00 ARAPÇA-7 (Tekrar)Namaz 2
18.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)Ront Gösterisi
19.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Fitness
19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Dörtgenler / Temel Elemanları (T)
20.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Bookworms
20.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENDr. Engin YURDAKUL (T)
21.30 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Public Buildings
22.00 MATEMATİK-7 (Tekrar)Düzgün Çokgenler (T)
22.30 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Chores
23.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
23.30 ARAPÇA-7 (Tekrar)Namaz 2
EBA TV canlı lise ders saatleri
09.00COĞRAFYA-9Yeryüzündeki İklim Tipleri - Sıcak İklimler
09.30KİMYA-9Katılar II
10.00COĞRAFYA-10Türkiye'de Nüfusun Dağılışı
10.30KİMYA-10Asitler, Bazlar ve Tuzlar II
11.00COĞRAFYA-11Ülkeler Arası Etkileşimde Turizm Faaliyetlerinin Rolü
11.30KİMYA-11Kimyasal Tepkimelerde Hız I
12.00COĞRAFYA-12Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
12.30KİMYA-12Organik Bileşikler VI
13.009-10-11-12 TBARobotik Kodlama Atölyesi
13.30AKAİD-11Ba’s, Mahşer, Hesap ve Mizan, Sırat
14.00TEFSİR-11Haşr Suresi 21-24. Ayetler ve Tefsiri
14.30HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11Yemek ve İftar Duası
15.00ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9LDR li Işık Devresi Patern
15.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Dramatik Etkinliklerde Araç Gereç Kullanımı
16.00MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Fonksiyonlar, Metin Fonksiyonları
16.30COĞRAFYA-9 (Tekrar)Yeryüzündeki İklim Tipleri - Sıcak İklimler
17.00KİMYA-9 (Tekrar)Katılar II
17.30COĞRAFYA-10 (Tekrar)Türkiye'de Nüfusun Dağılışı
18.00KİMYA-10 (Tekrar)Asitler, Bazlar ve Tuzlar II
18.30COĞRAFYA-11 (Tekrar)Ülkeler Arası Etkileşimde Turizm Faaliyetlerinin Rolü
19.00KİMYA-11 (Tekrar)Kimyasal Tepkimelerde Hız I
19.30COĞRAFYA-12 (Tekrar)Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
20.00KİMYA-12 (Tekrar)Organik Bileşikler VI
20.309-10-11-12 TBA (Tekrar)Robotik Kodlama Atölyesi
21.00AKAİD-11 (Tekrar)Ba’s, Mahşer, Hesap ve Mizan, Sırat
21.30TEFSİR-11 (Tekrar)Haşr Suresi 21-24. Ayetler ve Tefsiri
22.00HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11 (Tekrar)Yemek ve İftar Duası
22.30ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)LDR li Işık Devresi Patern
23.00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Dramatik Etkinliklerde Araç Gereç Kullanımı
23.30MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Fonksiyonlar, Metin Fonksiyonları