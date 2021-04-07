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Eğitim EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri

EBA ders programı 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Mavi ve sarı renkli illerde okuyan öğrenciler yüz yüze eğitime devam ederken, turuncu ve kırmızı renkli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar hariç diğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim gören öğrenciler de EBA ders programını merak ediyor. EBA canlı ders saatleri MEB tarafından açıklanan ders programı ile netlik kazandı. EBA TV’de bugün hangi dersler var? Ortaokul canlı ders saatleri, lise EBA canlı ders saati kaçta? İşte EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-07 09:48:00 - 2021-04-07 09:49:49
EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri

EBA ders programı 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Mavi ve sarı renkli illerde okuyan öğrenciler yüz yüze eğitime devam ederken, turuncu ve kırmızı renkli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar hariç diğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim gören öğrenciler de EBA ders programını merak ediyor. EBA canlı ders saatleri MEB tarafından açıklanan ders programı ile netlik kazandı. EBA TV’de bugün hangi dersler var? Ortaokul canlı ders saatleri, lise EBA canlı ders saati kaçta? İşte EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri...

EBA TV ilkokul ders saatleri

09.00 TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Metin Çalışmaları)

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (İlk Müslümanlar, İslam’a Açık Davet)

10.00 TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (İnternet Emre)

10.30 TÜRKÇE-2Sağlık ve Spor (Form Doldurma)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKutlu Olsun Afiş-Broşür-İlan (Okul Gezisi)

11.30 TÜRKÇE-1Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi-2)

12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİTemiz Kavramı

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Türkçe, Sanat, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Metin Çalışmaları)

14.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (İlk Müslümanlar, İslam’a Açık Davet)

14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İnternet Emre)

15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Form Doldurma)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun Afiş-Broşür-İlan (Okul Gezisi)

16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi-2)

16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Temiz Kavramı

17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Metin Çalışmaları)

17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (İlk Müslümanlar, İslam’a Açık Davet)

18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İnternet Emre)

18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Form Doldurma)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kutlu Olsun Afiş-Broşür-İlan (Okul Gezisi)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Türkçe, Sanat, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)Dr. Engin YURDAKUL

21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi-2)

21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Temiz Kavramı

EBA TV ortaokul canlı ders saati

09.00 İNGİLİZCE-5Fitness

09.30 MATEMATİK-5Dörtgenler / Temel Elemanları (T)

10.00 İNGİLİZCE-6Bookworms

10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

11.00 İNGİLİZCE-7Public Buildings

11.30 MATEMATİK-7Düzgün Çokgenler (T)

12.00 İNGİLİZCE-8Chores

12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

13.00 ARAPÇA-7Namaz 2

13.30 BECERİ ÖĞRETİMİRont Gösterisi

14.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Fitness

14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Dörtgenler / Temel Elemanları (T)

15.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Bookworms

15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

16.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Public Buildings

16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Düzgün Çokgenler (T)

17.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Chores

17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

18.00 ARAPÇA-7 (Tekrar)Namaz 2

18.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)Ront Gösterisi

19.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Fitness

19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Dörtgenler / Temel Elemanları (T)

20.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Bookworms

20.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENDr. Engin YURDAKUL (T)

21.30 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Public Buildings

22.00 MATEMATİK-7 (Tekrar)Düzgün Çokgenler (T)

22.30 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Chores

23.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

23.30 ARAPÇA-7 (Tekrar)Namaz 2

EBA TV canlı lise ders saatleri

09.00COĞRAFYA-9Yeryüzündeki İklim Tipleri - Sıcak İklimler

09.30KİMYA-9Katılar II

10.00COĞRAFYA-10Türkiye'de Nüfusun Dağılışı

10.30KİMYA-10Asitler, Bazlar ve Tuzlar II

11.00COĞRAFYA-11Ülkeler Arası Etkileşimde Turizm Faaliyetlerinin Rolü

11.30KİMYA-11Kimyasal Tepkimelerde Hız I

12.00COĞRAFYA-12Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

12.30KİMYA-12Organik Bileşikler VI

13.009-10-11-12 TBARobotik Kodlama Atölyesi

13.30AKAİD-11Ba’s, Mahşer, Hesap ve Mizan, Sırat

14.00TEFSİR-11Haşr Suresi 21-24. Ayetler ve Tefsiri

14.30HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11Yemek ve İftar Duası

15.00ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9LDR li Işık Devresi Patern

15.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Dramatik Etkinliklerde Araç Gereç Kullanımı

16.00MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Fonksiyonlar, Metin Fonksiyonları

16.30COĞRAFYA-9 (Tekrar)Yeryüzündeki İklim Tipleri - Sıcak İklimler

17.00KİMYA-9 (Tekrar)Katılar II

17.30COĞRAFYA-10 (Tekrar)Türkiye'de Nüfusun Dağılışı

18.00KİMYA-10 (Tekrar)Asitler, Bazlar ve Tuzlar II

18.30COĞRAFYA-11 (Tekrar)Ülkeler Arası Etkileşimde Turizm Faaliyetlerinin Rolü

19.00KİMYA-11 (Tekrar)Kimyasal Tepkimelerde Hız I

19.30COĞRAFYA-12 (Tekrar)Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

20.00KİMYA-12 (Tekrar)Organik Bileşikler VI

20.309-10-11-12 TBA (Tekrar)Robotik Kodlama Atölyesi

21.00AKAİD-11 (Tekrar)Ba’s, Mahşer, Hesap ve Mizan, Sırat

21.30TEFSİR-11 (Tekrar)Haşr Suresi 21-24. Ayetler ve Tefsiri

22.00HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11 (Tekrar)Yemek ve İftar Duası

22.30ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)LDR li Işık Devresi Patern

23.00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Dramatik Etkinliklerde Araç Gereç Kullanımı

23.30MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Fonksiyonlar, Metin Fonksiyonları

 

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