EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri

EBA ders programı 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Mavi ve sarı renkli illerde okuyan öğrenciler yüz yüze eğitime devam ederken, turuncu ve kırmızı renkli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar hariç diğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim gören öğrenciler de EBA ders programını merak ediyor. EBA canlı ders saatleri MEB tarafından açıklanan ders programı ile netlik kazandı. EBA TV’de bugün hangi dersler var? Ortaokul canlı ders saatleri, lise EBA canlı ders saati kaçta? İşte EBA TV 7 Nsan ders programı EBA canlı ders saatleri...