EBA TV’de 16 Şubat Salı hangi dersler var? TRT EBA TV canlı ders saatleri
EBA TV canlı ders saatleri 16 şubat salı ders programı. Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlamasıyla birlikte çok kısa sürede televizyon ve internet üzerinden öğrencileri derslerle buluşturan MEB, TRT EBA TV kanalları üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders verdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini 15 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Peki EBA TV’de 16 Şubat Salı hangi dersler var?
Köy okullarında yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak geçilecek. 1 Mart’ta ise ilkokullar, 8. sınıflar ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV 15-21 Şubat 2021 ders programını açıkladı. Peki EBA'da bu hafta hangi dersler olacak? 16 Şubat 2021 EBA TV ders programı…
EBA TV ilkokul 16 Şubat Salı ders programı
EBA TV ortaokul 16 Şubat Salı ders programı
EBA TV lise 16 Şubat Salı ders programı