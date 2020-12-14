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Eğitim EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı ders saatleri TRT EBA 14-20 Aralık
Eğitim

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı ders saatleri TRT EBA 14-20 Aralık

EBA TV canlı ders saatleri hem öğrenci hem de veliler tarafından yeni haftaya başlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformunun, dünyada eğitim kategorisinde en fazla kullanılan eğitim sitesi olduğunu söyledi. Peki 14-20 Aralık EBA canlı ders saati kaçta? İşte TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı...

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:25:00 -
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı ders saatleri TRT EBA 14-20 Aralık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA internet platformunun anlık erişim kapasitesinin artırılması çalışmalarına hız verildiğini, EBA platformunun bugün 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zenginleştirilmiş etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımına sunulduğunu dile getirdi. Uzaktan eğitime TRT EBA TV üzerinden devam eden  ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı ders saatlerini MEB EBA ders programı üzerinden öğrenebilmekte. MEB 14-20 Aralık tarihleri arasında canlı ders saatlerini içeren EBA TV ders programını açıkladı. İşte TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı ders saatleri

EBA TV ilkokul canlı ders saati

EBA TV ortaokul canlı ders saati

EBA TV lise canlı ders saati

EBA TV canlı ders saati ders programı ve ders tekrarı saatleri için rel="nofollow"tıklayın

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