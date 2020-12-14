EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı ders saatleri TRT EBA 14-20 Aralık

EBA TV canlı ders saatleri hem öğrenci hem de veliler tarafından yeni haftaya başlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformunun, dünyada eğitim kategorisinde en fazla kullanılan eğitim sitesi olduğunu söyledi. Peki 14-20 Aralık EBA canlı ders saati kaçta? İşte TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı...