EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri 23 Aralık
TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle canlı ders takibi yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler TRT EBA TV üzerinden takip ettikleri canlı derslere ilişkin günlük ve haftalık ders programını açıkladı. İşte 23 Aralık EBA canlı ders programı ile canlı ders saatleri.
EBA TV’de 23 Aralık ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. 25 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek olan öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 21-25 Aralık ders programı nedir? İşte 23 Aralık TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve canlı yayın ders saatleri.
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