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Eğitim EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Korona kapsamında 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitime EBA TV üzerinden devam edilmesiyle birlikte TRT EBA canlı izle, canlı ders saati, EBA TV canlı ders ilkokul öğrencileri tarafından sorgulanmakta. İşte EBA TV ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf EBA TV ilkokul ders saatleri izle.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:49:00 - 2020-12-08 09:50:12
EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitimin 4 Ocak’a kadar yapılmayacağını açıklamasından sonra  milyonlarca öğrenci eğitimini EBA üzerinden gerçekleştirmekte. MEB haftalık ders programını EBA üzerinden yayınlamakta. İşte 8 Kasım Salı EBA ders programı ilkokul, 1, 2, 3, ve 4. sınıf canlı ders saatleri.

EBA TV 1. sınıf canlı ders

EBA TV ilkokul 2. sınıf ders programı

 

EBA TV ilkokul 3. sınıf

4. sınıf canli ders saatleri

 EBA TV ders programı için tıklayın

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