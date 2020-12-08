EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri
TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Korona kapsamında 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitime EBA TV üzerinden devam edilmesiyle birlikte TRT EBA canlı izle, canlı ders saati, EBA TV canlı ders ilkokul öğrencileri tarafından sorgulanmakta. İşte EBA TV ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf EBA TV ilkokul ders saatleri izle.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitimin 4 Ocak’a kadar yapılmayacağını açıklamasından sonra milyonlarca öğrenci eğitimini EBA üzerinden gerçekleştirmekte. MEB haftalık ders programını EBA üzerinden yayınlamakta. İşte 8 Kasım Salı EBA ders programı ilkokul, 1, 2, 3, ve 4. sınıf canlı ders saatleri.
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