EBA TV canlı ders saatleri EBA ilkokul ortaokul lise ders programı
TRT EBA TV ders programı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı, EBA TV canlı ders saatleri milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Korona kapsamında 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitime EBA TV üzerinden devam edilmesiyle birlikte TRT EBA canlı izle, canlı ders saati, EBA TV canlı ders programı öğrencileri tarafından sorgulanmakta. İşte EBA TV 9 Kasım ders saatleri.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitimin 4 Ocak’a kadar yapılmayacağını açıklamasından sonra milyonlarca öğrenci eğitimini EBA üzerinden gerçekleştirmekte. MEB haftalık ders programını EBA üzerinden yayınlamakta.
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