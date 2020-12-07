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Eğitim EBA TV canlı ders izle EBA canlı ders saati! EBA TV canlı ders programı 8 Kasım Salı
Eğitim

EBA TV canlı ders izle EBA canlı ders saati! EBA TV canlı ders programı 8 Kasım Salı

MEB EBA ders programını açıkladı. 8 Kasım Salı EBA ders programı açıklandı. EBA TV canlı yayın ders izle. EBA TV canlı ders izle ilkokul, EBA TV canlı ders izle ortaokul, EBA TV lise canlı ders izle, EBA TV ders programı, EBA TV canlı ders nasıl izlenir? soruları öğrenciler tarafından merak edilmete. İşte EBA TV ilkokul ortaokul lise canlı ders izle ders programı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:31:00 - 2020-12-07 17:34:07
EBA TV canlı ders izle EBA canlı ders saati! EBA TV canlı ders programı 8 Kasım Salı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) korona tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin 4 Ocak’a kadar askıya alınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci eğitimini EBA üzerinden gerçekleştirmekte. MEB haftalık ders programını EBA üzerinden yayınlamakta. İşte 8 Kasım Salı EBA ders programı ilkokul, ortaokolu ve lise canlı ders saatleri.

MEB EBA ders programı için tıklayın 

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