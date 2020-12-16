EBA TV 17 Aralık ders programı canlı ders saatleri
EBA TV üzerinden uzaktan eğitim canlı ders takibine devam ediliyor. Okulların korona salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise ders programı EBA üzerinden açıklamakta. İşte 17 Aralık EBA TV canlı ders saatleri tüm sınıf ders programı.
EBA TV üzerinden uzaktan eğitim canlı ders takibine devam ediliyor. Okulların korona salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise ders programı EBA üzerinden açıklamakta. İşte EBA TV canlı ders saatleri tüm sınıf ders programı.