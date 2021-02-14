EBA TV 15 Şubat ders programı EBA TV canlı ders izle ilkokul, EBA TV ortaokul, EBA TV lise ders

Yarıyıl tatilinin 15 Şubat’ta tamamlanıyor. Köy okulları hariç milyonlarca öğrenci için EBA TV'de eğitim sürüyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programı haberimizde yer alıyor. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak. Peki 15 Şubat Pazartesi TRT EBA TV ders programı nedir? EBA TV ders tekrarları ne zaman? Detaylar haberimizde…

EBA TV 15 Şubat 2021 Pazartesi ilkokul ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı EBA internet sitesinde 15 Şubat Pazartesi ders programı henüz yayınlanmadığı görülüyor. TRT EBA TV 15 Şubat Pazartesi ders programı yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacaktır. TRT EBA TV canlı ders programı için tıklayın

EBA TV ilkokul ders programı

MEB EBA üzerinden 14 Şubat ders programını yayınladığı görülüyor. İşte EBA TV 14 Şubat Pazar ders programı

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıEkoloji (Türkçe, Fen, Sanat, Oyun, Matematik ve Müzik Etkinlikleri)

09.00 BİLİŞSEL BECERİLERAra Renkleri Ayırt Etme

09.30 HAYAT BİLGİSİAyları Ayırt Etme

10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-10)EBA İzleTRT İzle *

10.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Sağlıklı Hayat(Sağlığını Korumak İçin Alması Gereken Önlemleri Fark Eder-2)EBA İzleTRT İzle *

11.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Genel Değerlendirme- TekrarEBA İzleTRT İzle *

11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Okuyorum Yazıyorum (V Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )EBA İzleTRT İzle *

12.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Okuyorum Yazıyorum (Ğ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )EBA İzleTRT İzle *

12.30 TBA SANAT (Tekrar)Geleneksel Sanatlar

13.00 TBA KÜLTÜR (Tekrar)"Atadan Toruna Mardin''-'' Söz Ola''-'' Origamili Masallar"

13.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Bayrak Şiiri)EBA İzleTRT İzle *

14.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme-1)EBA İzleTRT İzle *

14.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler-1)EBA İzleTRT İzle *

15.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler-2)EBA İzleTRT İzle *

15.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Kıyafet Seçimi -2)EBA İzleTRT İzle *

16.00 TBA YAŞAM BECERİLERİ (Tekrar)"Hayalimi Üretiyorum Konuşan Eller -Mış Gibi Yapalım"

16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme Çalışması)EBA İzleTRT İzle *

17.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme Çalışması)EBA İzleTRT İzle *

17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşleminde Terimler Arasındaki İlişki)EBA İzleTRT İzle *

18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Besleniyorum)EBA İzleTRT İzle *

18.30 İNGİLİZCE-3

19.00 TBA BİLİM (Tekrar)"Feza Gürsey Bilim Merkezi Nesnelerin İnterneti Bilim Eve Sığar Bir Şey Sorabilir Miyim?"

19.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (Bilim İnsanı Nasıl Olunur. Dinleme Metni)EBA İzleTRT İzle *

20.00 MATEMATİK-4 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-2)EBA İzleTRT İzle *

20.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)1.Dönem Üniteleri Genel DeğerlendirmeEBA İzleTRT İzle *

21.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Genel Tekrar Ve Değerlendirme )EBA İzleTRT İzle *

21.30 İNGİLİZCE-4

22.00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)Halenur ÇALIŞANEBA İzleTRT İzle *

EBA TV ortaokul ders programı

09.00 BECERİ ÖĞRETİMİÇerçeve Yapımı

09.30 MATEMATİKToplama İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme

10.00 FEN BİLİMLERİ-5Isı, Maddeleri EtkilerEBA İzleTRT İzle *

10.20 SOSYAL BİLGİLER-5Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri, Bilimsel EtikEBA İzleTRT İzle *

10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5Selamlaşma AdabıEBA İzleTRT İzle *

11.00 FEN BİLİMLERİ-6YoğunlukEBA İzleTRT İzle *

11.20 SOSYAL BİLGİLER-6Bilimsel Çalışma Yapıyoruz, Emeğe Saygı DuyuyorumEBA İzleTRT İzle *

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6Zararlı Alışkanlıklara Başlama SebepleriEBA İzleTRT İzle *

12.00 FEN BİLİMLERİ-7Saf MaddelerEBA İzleTRT İzle *

12.20 SOSYAL BİLGİLER-7Her Yenilik Geleceğimize Bir KatkıdırEBA İzleTRT İzle *

12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7Güzel Ahlaki Tutum ve DavranışlarEBA İzleTRT İzle *

13.00 FEN BİLİMLERİ-8Asitler ve Bazlar-3EBA İzleTRT İzle *

13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8Genel TekrarEBA İzleTRT İzle *

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8Dinin Temel GayesiEBA İzleTRT İzle *

14.00 TBATBA Kuşağı

14.30 TBA (Tekrar)TBA Kuşağı

15.00 TBA (Tekrar)TBA Kuşağı

15.30 TBA (Tekrar)TBA Kuşağı

16.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)Isı, Maddeleri EtkilerEBA İzleTRT İzle *

16.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri, Bilimsel EtikEBA İzleTRT İzle *

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)Selamlaşma AdabıEBA İzleTRT İzle *

17.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)YoğunlukEBA İzleTRT İzle *

17.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Bilimsel Çalışma Yapıyoruz, Emeğe Saygı DuyuyorumEBA İzleTRT İzle *

17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Zararlı Alışkanlıklara Başlama SebepleriEBA İzleTRT İzle *

18.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Saf MaddelerEBA İzleTRT İzle *

18.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Her Yenilik Geleceğimize Bir KatkıdırEBA İzleTRT İzle *

18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)Güzel Ahlaki Tutum ve DavranışlarEBA İzleTRT İzle *

19.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Asitler ve Bazlar-3EBA İzleTRT İzle *

19.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Genel TekrarEBA İzleTRT İzle *

19.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)Dinin Temel GayesiEBA İzleTRT İzle *

20.00 TBA (Tekrar)TBA Kuşağı

20.30 TBA (Tekrar)TBA Kuşağı

21.00 TBA (Tekrar)TBA Kuşağı

21.30 TBA (Tekrar)TBA Kuşağı

22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENİnanç AYAREBA İzleTRT İzle *

EBA TV Lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Sohbet - FıkraEBA İzleTRT İzle *

10.10 MATEMATİK-11İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 - 4EBA İzleTRT İzle *

10.30 TARİH-11Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi - 3 (1774-1914)EBA İzleTRT İzle *

10.40 FİZİK-11Çizgisel Momentumun Korunumu - IEBA İzleTRT İzle *

10.50 FELSEFE-11Bilimsel Çalışmaların 15.Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefesine EtkisiEBA İzleTRT İzle *

11.00 COĞRAFYA-11Türkiye’de MadenlerEBA İzleTRT İzle *

11.10 KİMYA-11Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük IVEBA İzleTRT İzle *

11.20 İNGİLİZCE-11Revision (The First Term)EBA İzleTRT İzle *

11.30 BİYOLOJİ-11Dolaşım Sistemi-III (Kan Doku)EBA İzleTRT İzle *

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11Allah İçin Samimiyet: İhlasEBA İzleTRT İzle *

12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman (1923-1950)EBA İzleTRT İzle *

12.10 MATEMATİK-12Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 2EBA İzleTRT İzle *

12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12Atatürkçülük ve Türk İnkilabı 3EBA İzleTRT İzle *

12.40 FİZİK-12Işığın Çift Yarıkta GirişimiEBA İzleTRT İzle *

13.00 COĞRAFYA-12Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve VarlıklarıEBA İzleTRT İzle *

13.10 KİMYA-12Hibritleşme ve Molekül Geometrileri IEBA İzleTRT İzle *

13.20 İNGİLİZCE-12YDT Soru Çözümleri (Part 11)EBA İzleTRT İzle *

13.30 BİYOLOJİ-12Hücresel Solunum (Fermantasyon)EBA İzleTRT İzle *

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki BoyutuEBA İzleTRT İzle *

14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Tanzimat Dönemi EdebiyatıEBA İzleTRT İzle *

14.20MATEMATİK-12Logaritma - 2EBA İzleTRT İzle *

14.40TARİHKlasik Çağda Osmanlı Toplum DüzeniEBA İzleTRT İzle *

15.00FİZİK-12Basit MakinelerEBA İzleTRT İzle *

15.20COĞRAFYA-12Türkiye’de Madenler ve Enerji KaynaklarıEBA İzleTRT İzle *

15.30KİMYA-12Kimyasal Denge ve Dengeyi Etkileyen FaktörlerEBA İzleTRT İzle *

16.00BİYOLOJİ-12Üreme SistemiEBA İzleTRT İzle *

16.20 GeometriTrigonometrik DenklemlerEBA İzleTRT İzle *

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12İnançla İlgili MeselelerEBA İzleTRT İzle *

16.50 FELSEFE-12Toplumsal YapıEBA İzleTRT İzle *

17.00 9-10-11-12 TBAPiri Reis

17.30 9-10-11-12 TBAKültürümüz ve Değerlerimiz-8

18.00 9-10-11-12 TBABocce, Kürek

18.30 9-10-11-12 TBAKaradeniz'de Hayatın İzleri Artvin, Bayburt

19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Sohbet - FıkraEBA İzleTRT İzle *

19.10 MATEMATİK-11 (Tekrar)İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 - 4EBA İzleTRT İzle *

19.30 TARİH-11 (Tekrar)Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi - 3 (1774-1914)EBA İzleTRT İzle *

19.40 FİZİK-11 (Tekrar)Çizgisel Momentumun Korunumu - IEBA İzleTRT İzle *

19.50 FELSEFE-11 (Tekrar)Bilimsel Çalışmaların 15.Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefesine EtkisiEBA İzleTRT İzle *

20.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar)Türkiye’de MadenlerEBA İzleTRT İzle *

20.10 KİMYA-11 (Tekrar)Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük IVEBA İzleTRT İzle *

20.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar)Revision (The First Term)EBA İzleTRT İzle *

20.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar)Dolaşım Sistemi-III (Kan Doku)EBA İzleTRT İzle *

20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)Allah İçin Samimiyet: İhlasEBA İzleTRT İzle *

21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman (1923-1950)EBA İzleTRT İzle *

21.10 MATEMATİK-12 (Tekrar)Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 2EBA İzleTRT İzle *

21.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)Atatürkçülük ve Türk İnkilabı 3EBA İzleTRT İzle *

21.40 FİZİK-12 (Tekrar)Işığın Çift Yarıkta GirişimiEBA İzleTRT İzle *

22.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar)Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve VarlıklarıEBA İzleTRT İzle *

22.10 KİMYA-12 (Tekrar)Hibritleşme ve Molekül Geometrileri IEBA İzleTRT İzle *

22.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar)YDT Soru Çözümleri (Part 11)EBA İzleTRT İzle *

22.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar)Hücresel Solunum (Fermantasyon)EBA İzleTRT İzle *

22.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki BoyutuEBA İzleTRT İzle *

23.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Tanzimat Dönemi EdebiyatıEBA İzleTRT İzle *

23.20 MATEMATİK-12 (Tekrar)Logaritma - 2EBA İzleTRT İzle *

23.40 TARİH (Tekrar)Klasik Çağda Osmanlı Toplum DüzeniEBA İzleTRT İzle

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