EBA TV 10. sınıf canlı ders saatleri! 10. sınıf ders programı EBA TV canlı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Ekim’den sonra kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. 2 Kasım’dan sonra 5 ve 9. Sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitim için okula gitmeyen öğrenciler TRT EBA TV üzerinden canlı derse katılmakta. 10. sınıf canlı ders, 10 sınıf canlı ders saatleri, 10. Sınıf canlı ders programı, 10 sınıf canlı yayın, 10 sınıf canlı ders EBA, 10 sınıf canlı ders saati eğitimine uzaktan eğitim olarak evde devam eden öğrenciler tarafından merak edilmekte. TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan 10 Sınıf canlı dersleri için ders programı EBA üzerinden açıklandı. İşte EBA TV 12 Kasım Perşembe 10. Sınıf ders programı ve 10. Sınıf canlı ders saatler.