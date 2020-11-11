EBA TV 10. sınıf canlı ders saatleri! 10. sınıf ders programı EBA TV canlı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Ekim’den sonra kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. 2 Kasım’dan sonra 5 ve 9. Sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitim için okula gitmeyen öğrenciler TRT EBA TV üzerinden canlı derse katılmakta. 10. sınıf canlı ders, 10 sınıf canlı ders saatleri, 10. Sınıf canlı ders programı, 10 sınıf canlı yayın, 10 sınıf canlı ders EBA, 10 sınıf canlı ders saati eğitimine uzaktan eğitim olarak evde devam eden öğrenciler tarafından merak edilmekte. TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan 10 Sınıf canlı dersleri için ders programı EBA üzerinden açıklandı. İşte EBA TV 12 Kasım Perşembe 10. Sınıf ders programı ve 10. Sınıf canlı ders saatler.
TRT EBA lise canlı ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından EBA.gov.tr üzerinden açıkladığı ders programı üzerinden gerçekleştirilmekte. TRT EBA TV canlı ders saatleri için EBA haftalık ders programı yayınlanıyor. EBA üzerinden yayınlanan canlı ders saatlerine göre, 12 Kasım Perşembe günü 10. sınıflar canlı ders saati 10:30’da Coğrafya dersi ile başlayacak. 10. Sınıflar Coğrafya dersinde Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri ( Kütle Hareketleri-Rüzgarlar) konuyu işleyecek. 10. Sınıflar 12 Kasım Perşembe günü canlı derste saatler 11:00’da gösterdiğinde kimya dersinden Kimyasal Tepkimeler konusunu işleyecek. TRT EBA TV üzerinden 10. Sınıf öğrencileri ders tekrarlarını 18:30-19:00 saatleri arasında takip edebilecek.
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