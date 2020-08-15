EBA nedir, EBA şifresi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında hizmete sokulan EBA.gov.tr ortaöğretim öğrencileri başta olmak üzere lise öğrencilerinin de yoğun bir şekilde kullandığı internet portalından öte dev bir dijital okul olma özelliğine sahiptir. EBA özellikle Çin’de başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecisinde hem öğretmenlerin hem de milyonlarca öğrencinin en önemli yardımcı aracı oldu. EBA girişi yapılarak ders notlarına, geçmiş dönem sınav sorularına, hazırlık testlerine, canlı ders anlatımlarına, öğrencinin performans bilgilerine, devamsızlıklara, yapılan sınav sonuçlarına MEB EBA üzerinden ulaşabilmekte. Peki EBA girişi nasıl yapılır? İşte MEB EBA.gov.tr öğrenci girişi ile EBA’yı açma.

EBA girişi yapmak için ilk önce EBA.gov.tr tıklanır. EBA’ya girecek kişi öğrenci ise öğrenci kısmını, öğretmen ise öğretmen veli ise veli seçeneğini tıklamalıdır. EBA’ya giriş yapmak için ilk önce EBA şifresi alınmalıdır.

EBA ŞİFRESİ ALMAK İSTİYORUM NASIL ALIRIM?

EBA şifresini öğrenci alacak ise şu yolu izlemelidir: Öğrenci e okul bilgileri üzerinden EBA girişi yapabilir. EBA girişi için gerekli olan şifre belirlerin, şifre belirlenirken istenirse mail adresi ve telefon bilgileri de yazılabilir. Bu durum EBA şifresi unutulması durumunda e posta ya da telefon üzerinden şifreni yeniden daha kolay alabilirsin. Öğrenci EBA şifresi almak için tıklayınız

VELİ YA DA ÖĞRETMEN EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Veliler e devlet kapısı üzerinden EBA’ya girebilirken (veli EBA şifresi almak için tıklayınız öğretmenler aynen veliler gibi e devlet üzerinden olduğu gibi MEBBİS üzerinden de EBA şifresi alınabilir. Öğretmen EBA şifresi almak için bu bağlantıyı tıklayınız

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPAYIM?

Yukarıda da anlattığımız gibi EBA şifresi alırken e posta ya da telefon bilgilerinin yazılması önemli olduğunu vurgulamıştık. EBA girişi yaptıktan sonra Şifremi unuttum seçeneğini tıklayın

EBE hesabı ile giriş-şifremi unuttum kısmından TC kimlik numarası, doğrulama yöntemi kısmına e posta adresi yazıldıktın sonra güvenlik kodu girilir ve gönder seçeneği tıklanır. Artık yeni EBA şifresi belirtilen e posta adresine yönlendirilmiş olunur.

EBA CANLI DERS NASIL İZLENİR?

Koronavirüs sürecinde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime tabi tutuldu. Öğrenciler EBA TV, MEB EBA.gov.tr üzerinden canlı ders izleyebildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının belirli döneminde da aynen geçen dönem olduğu gibi yine EBA üzerinden canlı ders verileceği öngörülmekte. Peki EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA canlı ders izleyebilmek için ilk yapılması gereken iş MEB EBA.gov.tr’ye girmek olacak. Canlı ders olup olamadığını öğrenmek için açılan pencereden öğrencinin bilgileri girilerek öğrenilebilmekte. EBA canlı ders için tıklayınız