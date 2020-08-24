2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs seyahatler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına sıçradı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta açıklandı. İlk vakanın açıklanmasının ardından okullar bir hafta tatil edildi. 23 Mart itibariyle milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim başladı. Hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem de eğitimciler uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını ancak salgın sürecinde bu sisteminin uygulanmasının en güvenilir yol olduğunu belirtiyor. Salgında rakamlar aşağıya inmeye başladığında, milyonların kurallara daha çok uymasıyla birlikte okulların yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Elbette salgın sebebiyle yüz yüze eğitim başladığında tedbirler üst seviyede tutulacak.

Türkiye salgına karşı verdiği mücadelenin yanı sıra uzaktan eğitim sistemiyle de dünyanın takdirini topluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eba üzerinden yapılan uzaktan eğitimin örneklerinin dünya üzerinde çok az olduğunu belirtiyor.

31 Ağustos’ta başlayacak uzaktan eğitim öncesinde hem öğrenciler hem de veliler internet üzerinden akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırıyor. Eba’ya nasıl girilir? | Eba şifresi nasıl alınır?

Eba hesabı giriş | Eba nasıl girilir?

Eba internet sitesi anasayfasına girip hesabınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eba anasayfaya geldiğinizde öğrenci, öğretmen ya da veli girişiyle sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha önce şifre oluşturduysanız; TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme girebilirsiniz. Şifreniz yoksa ‘Hesap oluştur’ kısmından şifre oluşturabilirsiniz. Arzu ederseniz sisteme e-devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz.

EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Eba indir | eba.gov.tr indir

Eba’ya internet üzerinden ulaşabilirsiniz. ayrıca mobil cihazlarınıza Eba uygulamasını indirebilirsiniz. Eba uygulamasını Play Store veya App Store’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Eba tv frekansları

Eba uygulaması ve internet sitesi üzerinden derslere ulaşabilirsiniz. Ayrıca TRT EBA kanalları üzerinden de EBA derslerini izleyebilirsiniz. Televizyonda EBA kanallarına ulaşmak isteyenler sık sık internetten EBA TV frekanslarını araştırıyor. EBA TV frekansları şöyle:

Eba veli girişi

Eba üzerinden veliler için de pek çok içerik bulunuyor. Eba internet sitesine girdiğinizde sağ alt köşede veli girişi kısmına tıklamanız gerekiyor. Sistem sizi e-devlete yönlendirecek. E-devlet üzerinden Eba içeriklerine, öğrenci bilgilerine erişebilirsiniz.

EBA VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA canlı ders var mı? | EBa canlı ders giriş

Eba üzerinden canlı ders anlatımları da yapılıyor. Canlı dersinizin ne zaman olacağını eba’dan öğrenebilirsiniz. Ayrıca canlı dersleri takip etmek için ‘Eba canlı ders’ sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

EBA CANLI DERS SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Eba yayın akışı | Eba haftalık ders programı

Eba ve Eba TV yayın akışı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eba ve Eba TV üzerinden üç ayrı bölümde ilkokul, ortaokul ve lise dersler veriliyor. Haftalık ders programlarına haliyle TRT eba yayın akışına eba internet sitesinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Tasarım Beceri Atölyeleri programı | Eba TBA haftalık program

Tasarım Beceri Atölyeleri için Eba’da içerikler yayınlanmaya başladı. TBA haftalık ders programına EBA’dan ulaşmanız mümkün.

TBA EBA DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Eba şifremi unuttum

Eba şifrenizi unutmanız durumunda yeni bir şifre oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Eba giriş bölümüne gidin ve şifremi unuttum seçeneğine tıklayın. Belirtilen adımları takip ederem eba şifresi oluşturmanız mümkün.

Eba Digiturk kaçıncı kanal

Eba TV’yi Digiturk üzerinden izlemek isteyenler kanalların sıralamasını merak ediyor. Dijiturk kullanıcıları 151., 152. ve 153. kanallarla Eba TV’ye ulaşabilir.