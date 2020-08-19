EBA TV, TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile okulları eve getiriyor. EBA TV’de ilkokul ortaokul ve lise dersleri 3 ayrı kanaldan yayınlanıyor. EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve Eba TV lise olmak üzere üç farklı kanalda yayın yapılıyor. Peki, EBA TV’ye nasıl giriş yapılır? EBA TV uygulaması nasıl indirilir? EBA TV frekans bilgileri haberimizde…

EBA TV nedir?

Eba TV ilkokul ortaokul ve lise derslerine ait videoları bilgisayar ve akıllı cihazlardan da takip edebiliyorsunuz. Bir uzaktan eğitim sistemi olarak planlanan EBA TV eğitimi ile öğrenciler eğitimlerini evlerinden sorunsuz olarak alabiliyorlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle bütün dünyada eğitime ara verildi. Dünyadaki bazı ülkelerdeki gibi Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde TRT ile işbirliğinde öğrencilerin evlerinde okula gitmeden eğitimlerine uzaktan eğitimle devam etme olanağı sunuldu. Bu sayede pandemi nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler EBA TV üzerinden derslerine devam edebildi. Üstelik Eba TV yayınları akıllı cihaz ve bilgisayarlardan da takip edilebiliyor.

EBA TV uygulaması nasıl indirilir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasını Mobil cihazınıza yükleyerek MEB müfredatına bağlı sıfın derslerinizi e-içerik olarak takip edebilirsiniz. Eba TV'yi cihazınızın özelliğine göre AppStore veya Google Play'den yükleyebilirsiniz.

EBA TV App Store'dan yüklemek için tıklayınız

EBA TV Google Play'den yüklemek için tıklayınız

EBA TV ders tekrarları izlenebilir mi?

TRT EBA TV izle uygulamasından dersler izlenebilir ve hatta ders tekrarları da izlenebilmektedir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos -21 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan öğretimi devam ettirecek. Bu noktada öğrenci ve veliler EBA TV uygulaması üzerinden derslerin takibini sürdürecek.

EBA TV televizyon frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV’yi henüz televizyonunuza kaydetmediyseniz izlemeniz gereken adımları bu yazımızda bulabilirsiniz. Öncelikle televizyon kumandanızdaki Menü tuşuna basın. Ardından Ayarlar kısmına basın. Bu kısımda Kaynak seçeneğine tıklayın. Ardından Elle Kanal Arama seçeneğine tıklayın. Bir sonraki aşamada Uydu seçeneğini tıklayın ve Transporter seçiniz. Transporter bölümünü 12084 olarak seçin. Sembol oranını 13750, polarizasyon yatay olarak ayarlayın. Daha sonra Sol alt taraftaki Arama Başlat tuşuna basın. Girdiğiniz bu frekans bilgilerine uygun TV kanalları önünüze gelecektir. Burada 3 adet TRT Eba TV karşımıza çıkar. TRT Eba TV ilkokul, TRT Eba TV ortaokul, TRT Eba TV lise kanalları sıralanmış olur. Bu kanallardan kendinize uygun olanı olanı seçip televizyon menünüze ekleyebilirsiniz. Evinizdeki öğrenciniz artık TRT EBA eğitimine hazır.