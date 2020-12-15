EBA canlı ders saatleri TRT EBA 16 Aralık ders programı
Uzaktan eğitime TRT EBA TV üzerinden devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı ders saatlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA ders programı üzerinden öğrenebilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı 16 Aralık canlı ders saatlerini içeren EBA TV ders programını açıkladı. İşte TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı ders saatleri…
Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte eğitim uzaktan eğitim yoluyla yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı haftalık olarak ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarını EBA üzerinden açıklamaya devam ediyor. İşte 16 Aralık EBA canlı ders programı.
EBA TV ilkokul canlı ders saati
EBA TV ortaokul canlı ders saati
EBA TV lise canlı ders saati
EBA TV canlı ders saati ders programı ve ders tekrarı saatleri için tıklayın
EBA girişi nasıl yapılır?
EBA, uzaktan eğitim sisteminin yürütüldüğü bir internet portalıdır. EBA öğrenci girişi, öğretmen girişi, veli girişi gibi ayrı ayrı giriş kanalları bulunmaktadır. EBA’ya giriş yapmak için TC Kimlik No ve EBA şifrenizin olması yeterlidir. Ya da e-Devlet hesabınızdan EBA'ya otomatik giriş yapabilirsiniz. EBA’ya giriş yaptıktan sonra canlı derslere, ilkokul ders programı, ortaokul ders programı ve lise ders programlarına ulaşabilirsiniz.
EBA dersler
“Dersler” sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.