EBA canlı ders saatleri EBA TV canlı yayın ders programı ilkokul ortaokul lise

Uzaktan eğitim hem TRT EBA TV televizyon kanalları üzerinden hem de EBA online sitesi üzerinden canlı derslere ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilmekte. EBA’da açıklalan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı’nca uzaktan eğitim modeli ile canlı derslerin takip edildiği EBA canlı ve EBA TV'de günlük ve haftalık ders programı açıklandı. İşte EBA 10 ve 11 Aralık canlı ders programı ile haftalık ders saatleri.

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