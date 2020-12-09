EBA canlı ders saatleri EBA TV canlı yayın ders programı ilkokul ortaokul lise
EBA TV canlı ders saatleri, EBA TV 10-11 Aralık ders programı, haftalık olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA internet sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. korona tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA uzaktan eğitim canlı ders saatleri açıklanmasıyla birlikte EBA TV canlı yayın ders programı ile belli oldu. İşte EBA TV 10-11 Aralık canlı ders saatleri.
Uzaktan eğitim hem TRT EBA TV televizyon kanalları üzerinden hem de EBA online sitesi üzerinden canlı derslere ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilmekte. EBA’da açıklalan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı’nca uzaktan eğitim modeli ile canlı derslerin takip edildiği EBA canlı ve EBA TV'de günlük ve haftalık ders programı açıklandı. İşte EBA 10 ve 11 Aralık canlı ders programı ile haftalık ders saatleri.
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