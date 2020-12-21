EBA 22 Aralık Salı ders programı EBA canlı ders saatleri

EBA TV’de 22 Aralık ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. 25 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek olan öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 21-25 Aralık ders programı nedir? İşte 22 Aralık TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve canlı yayın ders saatleri.

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