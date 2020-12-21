EBA 22 Aralık Salı ders programı EBA canlı ders saatleri
EBA TV canlı ders saatleri öğrenci ve velileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle canlı ders takibi yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler TRT EBA TV üzerinden takip ettikleri canlı derslere ilişkin günlük ve haftalık ders programını açıkladı. İşte 22 Aralık EBA canlı ders programı ile canlı ders saatleri.
EBA TV’de 22 Aralık ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. 25 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek olan öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 21-25 Aralık ders programı nedir? İşte 22 Aralık TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve canlı yayın ders saatleri.
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