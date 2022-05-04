Bu yıl ilk kez elektronik ortamda (online) düzenlenecek olan e-YÖKDİL için geri sayım devam ediyor. e-YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 e-YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? e-YÖKDİL sınavı hangi illerde yapılacak?

e-YÖKDİL sınavı ne zaman?

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce’de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 e-YÖKDİL sınavı saat kaçta?

Sınava başvuru süreci, 06 Nisan – 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

e-YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

e-YÖKDİL sınavı için belirlenen sınav ücreti 360 TL. Kontenjanın sınırlı olduğu sınav için başvuru yapan adaylar ancak kontenjanların dolmaması durumunda ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ödemesini daha önce yapan adayların kabul edeceği sınavda kontenjanın dolması durumunda adaylar, ücret ödemek istedikleri zaman sistem tarafından işlemleri onaylanmayacak ve başvuru hakları olmayacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. 2022 e-YÖKDİL kılavuzu için tıklayın