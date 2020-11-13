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Eğitim e-YDS saat kaçta başlayacak?
Eğitim

e-YDS saat kaçta başlayacak?

ÖSYM tarafından yarın(14 Kasım) uygulanacak e - YDS sınavı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz günlerde açıklanan e-YDS sınavının ayrıntıları merak ediliyor. Sınava girecek aday ve yakınları e-YDS süresinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, e-YDS saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:22:00 -
e-YDS saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 14 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan YDS için saatler kaldı. Peki, e-YDS saat kaçta?

e-YDS saat kaçta başlayacak?

e-YDS sınavı saat 13:45'te uygulanacak.

Sınav yerinde kaçta varılmalı?

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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