e-YDS saat kaçta başlayacak?
ÖSYM tarafından yarın(14 Kasım) uygulanacak e - YDS sınavı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz günlerde açıklanan e-YDS sınavının ayrıntıları merak ediliyor. Sınava girecek aday ve yakınları e-YDS süresinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, e-YDS saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 14 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan YDS için saatler kaldı. Peki, e-YDS saat kaçta?
e-YDS saat kaçta başlayacak?
e-YDS sınavı saat 13:45'te uygulanacak.
Sınav yerinde kaçta varılmalı?
14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.