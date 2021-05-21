e-YDS 2021/5 (Yunanca/Bulgarca) sınav giriş belgesi nereden alınır?
ÖSYM tarafından 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan 2021-YDS/5 sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgesinin erişime açılıp açılmadığını merak etmekte. Peki, e-YDS 2021/5 (Yunanca/Bulgarca) sınav giriş belgesi nereden alınır?
e-YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. e-YDS sınavının yer zaman bilgisini veren sınav giriş belgesi merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
e-YDS 2021/5 (Yunanca/Bulgarca) sınav giriş belgesi nereden alınır?
e-YDS 2021/3 (İspanyolca/İtalyanca) sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FEYDS%2F2021%2F5%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.