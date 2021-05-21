e-YDS 2021/4 sınav giriş belgesi nereden alınır?
e-YDS sınavı normal YDS sınavının alternatifi olan bir sınavdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. YDS sınavında geçerli kurallar E-YDS sınavında da geçerlidir. Peki, e-YDS 2021/4 sınav giriş belgesi nereden alınır?
e-YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. e-YDS sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgesini nereden alacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
e-YDS 2021/4 sınav giriş belgesi nereden alınır?
e-YDS 2021/4 sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FEYDS%2F2021%2F4%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.