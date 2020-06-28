E vitamininin faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?
Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan vitaminler arasında yer alan E vitamini, antioksidan etkisi ile birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. Peki E vitamini nelere iyi geliyor? İşte E vitamini bakımından zengin olan besinler...
E vitamini, vücudun günlük fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olan temel vitamin türlerinden biridir. A,D ve K vitaminleri gibi yağda çözünür ve karaciğerde toplanabilir. E vitamininin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Peki E vitamini nelere iyi gelir? E vitamini bakımından zengin olan besinler nelerdir? İşte E vitamini ile ilgili bilinmesi gereken her şey...
E vitamininin faydaları
- Kötü kolesterolu düşürür, kalp hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.
- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı korur.
- Beyin sağlığıını korur, unutkanlık ya da genel hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.
- Vücuda giren yağları kontrol eder, damar tıkanıklığını önler.
- Kronik hastalıklarının semptomlarını azaltır.
E vitamini bakımından zengin olan besinler
- Zeytinyağı
- Bitkisel yağlar
- Fındık
- Badem
- Ceviz
- Ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar
- Ispanak
- Tere
- Maydanoz
- Marul
- Kereviz
- Lahana
- Brokoli
- Balkabağı
- Balık
- Avokado
- Muz
- Kivi
- Tahıllar
- Tereyağı
- Kırmızı et
- Yumurta