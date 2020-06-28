E vitamininin faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

E vitamini, vücudun günlük fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olan temel vitamin türlerinden biridir. A,D ve K vitaminleri gibi yağda çözünür ve karaciğerde toplanabilir. E vitamininin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Peki E vitamini nelere iyi gelir? E vitamini bakımından zengin olan besinler nelerdir? İşte E vitamini ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

E vitamininin faydaları

- Kötü kolesterolu düşürür, kalp hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı korur.

- Beyin sağlığıını korur, unutkanlık ya da genel hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.

- Vücuda giren yağları kontrol eder, damar tıkanıklığını önler.

- Kronik hastalıklarının semptomlarını azaltır.

E vitamini bakımından zengin olan besinler

- Zeytinyağı

- Bitkisel yağlar

- Fındık

- Badem

- Ceviz

- Ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar

- Ispanak

- Tere

- Maydanoz

- Marul

- Kereviz

- Lahana

- Brokoli

- Balkabağı

- Balık

- Avokado

- Muz

- Kivi

- Tahıllar

- Tereyağı

- Kırmızı et

- Yumurta