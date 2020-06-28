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Sağlık

E vitamininin faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan vitaminler arasında yer alan E vitamini, antioksidan etkisi ile birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. Peki E vitamini nelere iyi geliyor? İşte E vitamini bakımından zengin olan besinler...

Yeniakit Publisher
2020-06-28 05:01:00 -
E vitamininin faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

E vitamini, vücudun günlük fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olan temel vitamin türlerinden biridir. A,D ve K vitaminleri gibi yağda çözünür ve karaciğerde toplanabilir. E vitamininin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Peki E vitamini nelere iyi gelir? E vitamini bakımından zengin olan besinler nelerdir? İşte E vitamini ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

E vitamininin faydaları

- Kötü kolesterolu düşürür, kalp hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı korur.

- Beyin sağlığıını korur, unutkanlık ya da genel hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.

- Vücuda giren yağları kontrol eder, damar tıkanıklığını önler.

- Kronik hastalıklarının semptomlarını azaltır.

E vitamini bakımından zengin olan besinler

- Zeytinyağı
- Bitkisel yağlar
- Fındık
- Badem
- Ceviz
- Ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar
- Ispanak
- Tere
- Maydanoz
- Marul
- Kereviz
- Lahana
- Brokoli
- Balkabağı
- Balık
- Avokado
- Muz
- Kivi
- Tahıllar
- Tereyağı
- Kırmızı et
- Yumurta

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