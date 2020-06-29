E vitamini eksikliği hangi rahatsızlıklara yol açıyor? E vitamini eksikliğinin belirtileri...
İnsan sağlığı için gerekli vitaminler arasında yer alan E vitamini, bilinen en güçlü antioksidandır. Peki E vitamini eksikliğinin belirtileri neler? İşte E vitamini eksikliği ile ilgili bilmeniz gerekenler...
Bilinen en güçlü antioksidan olan E vitamini, kanserli hücreleri yok eder ve özellikle cilt sağlığına birebir gelir. Kalp, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışabilmesi için de vücut E vitaminine ihtiyaç duyar. Tokoferoller ve tokotriyenoller maddelerden oluşan E vitamini, birçok hastalığa da iyi gelir.
Ancak yapılan araştırmalara göre, her 4 kişiden birinde E vitamini eksikliği yaşanmaktadır. Peki E vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? E vitamini eksikliğinin belirtilerini sizler için araştırdık. İşte E vitamini eksikliği ile ilgili bilinmesi gerekenler...
E vitamini eksikliğinin belirtileri
- Hastalıklara çabuk yakalanma
- Uzun sürede iyleşmeyen hastalıklar
- Kulak çınlaması
- Cilt yüzeyinde ciddi hasarların ortaya çıkması
- Yorgunluk
- Halsizlik
- Kemik ve eklemlerde şiddetli ağrı
- Çeşitli sindirim rahatsızlıkları
- Uyuşma ve karıncalaşma
- Görme bozuklukları
E vitamini eksikliği hangi rahatsızlıklara yol açar?
Uzmanlar, E vitamini eksikliğinin görme problemleri, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, ciltte morarma, kas ve kemik ağrıları ve kas kaybı gibi sağlık sorunlarını ortaya çıkardığını söylemektedir. Ayrıca uzmanlar, bu rahatsızlıkların yaşanmaması için E vitamini bakımından zengin olan besinlerin sık sık tüketilmesi gerektiği konularında tavsiyelerde bulunmaktadır.
E vitamini bakımından zengin olan besinler
- Ay çekirdeği
- Ayçiçeği yağı
- Badem
- Badem yağı
- Çam fıstığı
- Yer fıstığı
- Kabak çekirdeği
- Antep fıstığı
- Fındık
- Fındık yağı
- Pamuk yağı
- Avokado
- Brokoli
- Mango
- Kivi
- Böğürtlen
- Kayısı
- Zeytin