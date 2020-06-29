E vitamini eksikliği hangi rahatsızlıklara yol açıyor? E vitamini eksikliğinin belirtileri...

Bilinen en güçlü antioksidan olan E vitamini, kanserli hücreleri yok eder ve özellikle cilt sağlığına birebir gelir. Kalp, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışabilmesi için de vücut E vitaminine ihtiyaç duyar. Tokoferoller ve tokotriyenoller maddelerden oluşan E vitamini, birçok hastalığa da iyi gelir.

Ancak yapılan araştırmalara göre, her 4 kişiden birinde E vitamini eksikliği yaşanmaktadır. Peki E vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? E vitamini eksikliğinin belirtilerini sizler için araştırdık. İşte E vitamini eksikliği ile ilgili bilinmesi gerekenler...

E vitamini eksikliğinin belirtileri

- Hastalıklara çabuk yakalanma

- Uzun sürede iyleşmeyen hastalıklar

- Kulak çınlaması

- Cilt yüzeyinde ciddi hasarların ortaya çıkması

- Yorgunluk

- Halsizlik

- Kemik ve eklemlerde şiddetli ağrı

- Çeşitli sindirim rahatsızlıkları

- Uyuşma ve karıncalaşma

- Görme bozuklukları

E vitamini eksikliği hangi rahatsızlıklara yol açar?

Uzmanlar, E vitamini eksikliğinin görme problemleri, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, ciltte morarma, kas ve kemik ağrıları ve kas kaybı gibi sağlık sorunlarını ortaya çıkardığını söylemektedir. Ayrıca uzmanlar, bu rahatsızlıkların yaşanmaması için E vitamini bakımından zengin olan besinlerin sık sık tüketilmesi gerektiği konularında tavsiyelerde bulunmaktadır.

E vitamini bakımından zengin olan besinler

- Ay çekirdeği

- Ayçiçeği yağı

- Badem

- Badem yağı

- Çam fıstığı

- Yer fıstığı

- Kabak çekirdeği

- Antep fıstığı

- Fındık

- Fındık yağı

- Pamuk yağı

- Avokado

- Brokoli

- Mango

- Kivi

- Böğürtlen

- Kayısı

- Zeytin