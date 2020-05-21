E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Ürünlerin hepsi paket yazılım olmayıp kişiye özel yazılımdır. Paket, toplu yazılımlar, Google sıralaması, analizi bakımından tehlike arz ettiği için, yerli yazılım geliştirip kişiye özel olarak tahsis ediyorlar. Rakiplerine göre oldukça uygun fiyatta yaptıkları yazılım, bilişim, e-ticaret, web tasarım ve sosyal medya çözümleri sayesinde müşterilerinin hayallerini gerçeğe taşıyorlar.

Özel yazılımları, kişiyle bire bir iletişim sağlamalarına, ortak çözümleri ve kreatif bakışları sayesinde müşterilerin bütçesine katkıda bulunurken milli bütçeye de destek sağlıyorlar. 2008 yılından bugüne kadar yüzlerce projeye imza atan ekipleri, müşterilerin ne istediğini anlıyor ve müşterinin zaman kaybetmesini ortadan kaldırıyorlar.

Instagramdan Satış Yapmak

Instagram, dünyada 2 milyar indirilme barajını aşan ve Türkiye’de en çok kullanılan ikinci sosyal medya aracı olmayı başardı. Sosyal medya platformu olan Instagramdan satış yapmak ve para kazanmak ister misiniz? Profesyonel ekipleri sayesinde; Instagram mağaza özelliğini açımından reklam ayarlarına kadar incelemeler yapıp müşterilerinin fiziki mağazalarını, ticari fikirlerini sosyal medyaya taşıyorlar.Instagram keşfet çalışmaları için özel grafik tasarımlar oluşturarak daha fazla büyümenize, satış hacminizi yükseltmenize ve ‘doğru kitleyi’ oluşturmada Hükümdar Bilişim olarak yardımcı oluyorlar.

Instagramdan satış yapmak ve müşteri kitlesi oluşturmak isteyenler için tecrübeli ekipleri sayesinde; e-ticaret sitenize müşteri çekebilir, butik ya da kişisel hesaplarınızı büyütebilir ve ürünlerinize olan talebi arttırabilirsiniz. Etkileyici ve şık görünümlü görsel ve video çalışmaları sayesinde ‘müşterilerinizi harekete geçiriyorlar.’ Instagram hesabını büyütmek, ticareti canlandırmak ve kazanç sağlamak isteyen tüm müşterilerilerine özel, bire bir hizmet sağlıyorlar.

Web Tasarım Hizmetleri

Modern ve yenilikçi web tasarım düşünceleri sayesinde müşterilerinin e-ticaret ya da normal web sitelerini muhteşem bir şekilde tasarlıyorlar. Kişiye özel web tasarım hizmeti kapsamında; oldukça uygun tasarım imkânı, markanızı oluşturacak tasarım fikirleri, hızlı ve güncel tasarım çözümü ve arama motorları tarafından optimize edilen tasarımla müşterilerine web tasarımda zirve yaşatıyorlar. Türkiye’de bulunan ve milli yazılım hizmeti sağlayan firma, müşterine özel vakit ayırarak web tasarım konusunda müşterilerin isteklerini anlıyor ve müşterinin hayal ettiğini tasarıma döküyorlar.

Uluslararası ticaret sağlayan firmalara yapmış oldukları tasarımlarla yeni müşterilerine ilham kaynağı oluyorlar. Web tasarım alanında kendini geliştiren profesyonel ve tecrübeli ekipleri, e-ticaret, web sitesi tasarımı, tema ve script hazırlama ya da müşterinin özel olarak istediği web tasarım ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılıyorlar. Kusursuz hizmetimiz sayesinde olumlu geri dönüşü yüksek olan bilişim firma.

E-ticaret Paketleri

Yerli yazılımlaro sayesinde e-ticaret paketleri hazırlayıp kişiye özel sunarak hizmet sağlıyorlar. Müşterilerinin istekleri doğrultusunda şık görünümlü tema tasarlayıp, yüzden fazla özelliğe sahip, arama motorlarına uygun e-ticaret paketleri geliştiriyor ve müşterilerine sunuyorlar. Rakiplerinin aksine mükemmel dokunuşlarla tasarlanan e-ticaret siteleri, ulusal ve uluslararası firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Müşteri dostu paketleri ayrıca, müşterinin cebini yakmayan, müşteriye ileride sorun yaşatmayacak uzun vadede kullanabileceği yazılım ve tasarım çalışmaları geliştiriyorlar. Bilgisayar mühendisleri tarafından özel çalışmalar sonucu elde edilen ticareti kolaylaştıran entegreler sayesinde ticaret hacmini yüzde yüz arttırmak için çalışıyorlar. Marka kimliği oluşturmak için e-ticaret paketlerini A’dan Z’ye planlayarak yaparak müşterinin mağdur olmasını ortadan kaldırarak müşteri dostu bilişim firması olma amacı taşıyorlar.

Kaynak: hukumdar.com.tr