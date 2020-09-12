E posta hesabı nasıl açılır? Pek çok kişi e posta hesabı açmanın yollarını araştırıyor. E posta hesabı olmadan internetten alışveriş yapmak bile son derece güç. Hal böyle olunca neredeyse herkes bir e posta hesabına ihtiyaç duyuyor. Peki, bedava e posta hesabı nasıl açılır?

E posta aç | E posta nasıl açılır?

Elektronik haberleşme için e postalar son derece kıymetlidir. E postalarla şirket içi haberleşmeden dosya paylaşımına kadar pek çok işlem yapılıyor. E posta pek çok farklı tarayıcılardan sağlanabiliyor. Kimi e posta hizmetleri ücretli kimi ise ücretsiz olarak sağlanıyor. Pek çok şirketin kendi mail sistemleri bulunuyor. Ücretsiz bir mail hesabı açmak isteyenler bunun için hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Arama motoruna e posta hesabı aç, ücretsiz e posta hesabı oluştur yazarak pek çok tarayıcının ücretsiz hizmetinden yararlanabilirsiniz.

E posta giriş | Mail giriş

Mail hesaplarına ulaşmak isteyenler genellikle arama motorlarına e posta giriş, mail giriş ifadelerini yazıyorlar. Hangi e posta sağlayıcısına üyeyseniz söz konusu sitelerden ya da uygulamadan maillerinize ulaşabilirsiniz.

E posta hesabım

E posta hesabınıza giriş yapmak istiyorsanız öncelikle hangi sağlayıcıyı kullandığınızı internette yazmalısınız. Bu sayede e posta hesabınızı tarayıcıdan ya da uygulamadan açabilirsiniz.

Gmail hesabım

Neredeyse herkesin bir Gmail hesabı bulunuyor. Google'un sunduğu bu hizmet kişilerin pek çok alanda işini kolaylaştırıyor. Youtube hesabınıza, e postalarınıza Gmail hesabınızla ulaşabilirsiniz. Bir Gmail hesabı oluşturmak için ‘mail.google.com’ adresine giriş yapmanız gerekiyor. Buradan ‘Hesap Oluştur’ kısmına tıklayarak kendinize bir hesap açabilirsiniz.

GMAİL HESABI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hotmail hesabım

Bazı kullanıcılar ise Hotmail hesabına sahip olmak istiyor. Hotmail’de ücretsiz hizmet veriyor.

HOTMAİL HESABI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ