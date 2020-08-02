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Eğitim

E okul vbs okul sorgulama

İlkokul kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağını geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Ancak okulların hangi koşullarda açılacağı, uzaktan eğitimin nasıl olacağı araştırılıyor. Veliler “okullar ne zaman açılacak?” , “E okul kayıt işlemleri” , “1. Durum kayıtları ne zaman?” , “1. Sınıf kayıt işlemleri internetten mi yapılıyor?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:17:00 -
E okul vbs okul sorgulama

Anaokul ve 1. Sınıf kayıt işlemleri başladı. Okullar 31 Ağustos’ta başlayacak. Bu sebeple veliler okul kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

E okul vbs okul sorgulama

Ağustos ayıyla birlikte veliler çocuklarının hangi okula gideceklerini araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Çocuğum hangi okula gidecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. Çocuğunuzun kayıt olacağı okulu e okul sisteminden öğrenebilirsiniz. Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.

E OKUL OKUL SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E okul okul tercihi
E okul okul tercihi

Eğitim

E okul okul tercihi

E okul kayıt | E okul kayıt işlemleri sorgula
E okul kayıt | E okul kayıt işlemleri sorgula

Eğitim

E okul kayıt | E okul kayıt işlemleri sorgula

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