Anaokul ve 1. Sınıf kayıt işlemleri başladı. Okullar 31 Ağustos’ta başlayacak. Bu sebeple veliler okul kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

E okul vbs okul sorgulama

Ağustos ayıyla birlikte veliler çocuklarının hangi okula gideceklerini araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Çocuğum hangi okula gidecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. Çocuğunuzun kayıt olacağı okulu e okul sisteminden öğrenebilirsiniz. Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.

E OKUL OKUL SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ