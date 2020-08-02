E okul sistemi hem veliler hem de öğrenciler için son derece önemli. Sistemden hem okul tercihleri, hem ders notları takip edilebiliyor. Peki, e okuldan lise tercihi nasıl yapılır?

E okul sistemine nasıl girilir?

E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

E okul okul tercihi

Anaokulu ve 1. Sınıfa başlayacak öğrencilerin okulları ikamegah adresine göre belirleniyor. E okul sistemine giriş yapıldığında veliler bu bilgilere ulaşabiliyor.

Liseye başlayacak olan öğrenciler ise merkezi sistem ve yerel sisteme göre yerleşiyorlar. Lise tercihleri 20-29 Temmuz tarihlerinde e okul üzerinden yapıldı. Tercih sonuçları yine e okul üzerinden 10 Ağustos’ta açıklanacak.

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