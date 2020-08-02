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Eğitim

E okul ne zaman kapanacak 2020

E okul ne zaman kapanacak? Veliler ve öğrencilerin özellikle okul döneminde en sık kullandığı sistemlerden biri e okul. E okul üzerinden öğrencilerin notları, devamsızlıkları, ödevleri ve karneleri takip edilebiliyor. Pek çok kişi internette “E okul ne zaman kapanır?” , “E okul yazın kapalı mı?” , "E okul sistemi ne zaman kapanır?" , "e okul meb gov" konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:00:00 -
E okul ne zaman kapanacak 2020

Veliler, öğrenciler ve öğretmenler için e okul sistemi eğitim öğretim yılı boyunca son derece faydalı. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle basılı karne dağıtılmadı ve öğrenciler karnelerine e okuldan ulaştı. Vatandaşlar sık sık internette “E okul ne zaman kapanacak?” sorusunu araştırmaya başladı.

E okula nasıl girilir?

Veliler ve öğrenciler tüm bilgilere e-okul sistemi sayesinde son derece hızlı erişim sağlayabilir. Akıllı telefonlarınızdan ya da bilgisayarından "e-okul.meb.gov.tr" adresine ulaşmanız gerekiyor. E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

E okul ne zaman kapanacak 2020

E okul ne zaman kapanacak sorusu sık sık aratılıyor. Ancak e okul sistemi yıl boyunca hizmet veriyor ve kapanma durumu söz konusu değil. Veliler ve öğrenciler ister okul döneminde isterse yaz tatilinde sisteme giriş yapıp bilgelere erişebilir. Yalnızca sisteme notların, karnelerin işlendiği günlerde yoğunluk oluşabiliyor. Bu ise sisteme bağlanma süresini uzatabiliyor. Bu sebeple e okul kapanmıyor yalnızca bazı dönemlerde yoğunluk sebebiyle erişim güçleşiyor.

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