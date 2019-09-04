E-okul kayıt sorgulama! E-Okul kayıt sorgulama ekranı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler, çocuklarının hangi okula gideceğini merak eder durumda. Bunun için de veliler internette en çok “E-okul kayıt sorgulama” ifadelerini aratmaya başladı. Peki, e-okul kayıt sorgulama ve kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

E-okul sorgulama ekranı

Hem velileri hem de öğrencileri 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi öncesinde heyecan sardı. Velilerin birçoğu kayıt işlemlerinin yanı sıra evlatlarının eğitime hangi okulda devam edeceğini merak etmeye başladı. Peki, veliler zihinlerindeki bu sorudan nasıl kurtulacak? İşte, e-okul kayıt sorgulama hakkında bilgiler.

Hangi okula gidecek?

Çocuklarınızın hangi okula gideceğini merak ediyorsanız; e-okul kayıt sorgulama ekranına giriş yapmanız gerekiyor. Buradan çocuğunuzun TC kimlik numarası ve doğum tarihini girerek tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul.meb.gov.tr/IlkOgretim/MEM/IOM00009.aspx ekranına girmeniz yeterli olacaktır.