  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

E okul ilkokul kayıt | 1. Sınıf kayıtları nasıl yapılır?

1.sınıf kayıt işlemleri e okul | Okula başlama yaşı gelen çocukların aileleri internetten “1. Sınıf okul kayıt işlemleri e okuldan mı yapılıyor?” , “Okul kayıtları internetten mi yapılıyor?” , “Çocuğum hangi okula kayıt olacak 2020” , “e okul meb” konularını araştırıyor. İşte, 1.sınıf kayıt işlemleri için gerekli belgeler.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:55:00 -
E okul ilkokul kayıt | 1. Sınıf kayıtları nasıl yapılır?

31 Ağustos Pazartesi günü okullar açılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar kayıt işlemlerini nasıl nereden yaptırmaları gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

E okul ilkokul kayıt | 1. Sınıf kayıtları nasıl yapılır?

Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.

OKUL SORGULAMA KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Okul kaydı için istenen belgeler neler?

Okula kayıt yaptırmak için e okul sistemine girmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından okula evrakları teslim ederek 2. Kayıt aşamasını tamamlamanız gerekiyor. Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

İlçe nüfus müdürlüğünden alınan 1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya baba hangisi veli ise, 1 adet veli nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Eğer ki okul isterse 6 adet vesikalık fotoğraf

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerden okul yönetimlerini para talep etmesi yapak. Buna rağmen ücret talep edilmesi durumunda gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.

Okullar ne zaman açılacak son durum
Okullar ne zaman açılacak son durum

Eğitim

Okullar ne zaman açılacak son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı