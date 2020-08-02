31 Ağustos Pazartesi günü okullar açılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar kayıt işlemlerini nasıl nereden yaptırmaları gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

E okul ilkokul kayıt | 1. Sınıf kayıtları nasıl yapılır?

Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.

OKUL SORGULAMA KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Okul kaydı için istenen belgeler neler?

Okula kayıt yaptırmak için e okul sistemine girmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından okula evrakları teslim ederek 2. Kayıt aşamasını tamamlamanız gerekiyor. Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

İlçe nüfus müdürlüğünden alınan 1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya baba hangisi veli ise, 1 adet veli nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Eğer ki okul isterse 6 adet vesikalık fotoğraf

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerden okul yönetimlerini para talep etmesi yapak. Buna rağmen ücret talep edilmesi durumunda gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.