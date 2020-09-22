  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel E-Nüfus Sendikasından çipli kimlik kartlarında "yeni dönem"e ilişkin açıklama
Aktüel

E-Nüfus Sendikasından çipli kimlik kartlarında "yeni dönem"e ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:52:41 -
E-Nüfus Sendikasından çipli kimlik kartlarında "yeni dönem"e ilişkin açıklama

MERSİN (AA) - E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinde süre sınırlaması olmadığını ve işlemlerden ücret alınmayacağını bildirdi.

Genel merkezi Mersin'de bulunan sendikanın genel başkanı Kart, yazılı açıklamasında, son günlerde ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi kapsamında vatandaşların nüfus müdürlüklerinde ciddi yoğunluklar oluşturduğunu belirtti.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan bu yoğunluk nedeniyle açıklama yapma durumunda kaldıklarını aktaran Kart, şunları kaydetti:

"Vatandaşların ehliyetlerini, kimlik belgelerine tanımlamaları için bir süre kısıtı, herhangi bir ücret ya da ceza bulunmuyor. Ülkemizde 30 milyon civarında sürücü belgesi bulunmakta, bunun 13 milyona yakını yeni tip sürücü belgesi. Bu rakamlardan yola çıkarak, uzun yıllar alacak süreç için halkımızdan hem kendi sağlıklarını hem de çalışanların sağlıklarını sıkıntıya düşürmemek adına acele etmemelerini bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı
Dünya

Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, onu dinlemesi durumunda 5. Dünya Sa..
Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulamaması durumunda ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu "cehenneme gideriz" ifadeleri ile öz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı