  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem E Nabız nedir? Nasıl kayıt olunur?
Gündem

E Nabız nedir? Nasıl kayıt olunur?

E-Nabız nedir, nasıl giriş yapılır? Vatandaşların birçok işlem yapabileceği ya da test sonucu sorgulayabileceği e nabız uygulamasına nasıl kayıt yapılır? Pandemi döneminde merak edilen konulardan biri de E-Nabız uygulaması. İşte E Nabız uygulaması hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:15:00 -
E Nabız nedir? Nasıl kayıt olunur?

E-Nabız uygulamasına girişinizi gerçekleştirdikten sonra sağlık bilgileriniz ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilmeniz mümkün. Peki, e-nabız uygulamasına nasıl kayıt yapılır? E-Devlet ile e-Nabız'a giriş gerçekleştiriliyor mu?

E-Nabız nedir?

Vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine internet ve mobil cihazlar aracılığıyla ulaşabilecekleri bir uygulamadır. Tüm sağlık bilgilerinizi kontrol ettiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-Nabız’a nasıl giriş yapabilirim?

E-Devlet aracılığıyla E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı belirterek T.C. numaranız ile sisteme girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa Aile Hekiminize ulaşarak cep telefonu numaranızın kaydı yaptırılması gerekiyor. Daha sonra telefonunuza gelecek SMS ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu sisteme giriş yapmak için kullanabilirsiniz.

E-Nabız şifresi nasıl değiştirilir?

E-Nabız’ın, ana sayfasında Sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafının altında “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonlarına tıkladığınızda açılan ekrandan şifre değişikliği işlemini yapılabilirsiniz.

E-Nabız Covid test sonuçları sorgulama

E-Nabız uygulaması ile Covid-19 test sonuçlarınızı öğrenebiliyorsunuz. Sisteme girdikten sonra çıkan ekranda covid-19 test sonuçları seçeneğine tıklayarak raporlarınıza ulaşabiliyorsunuz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı
Dünya

Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye bağış yapacağını duyurdu.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...

Merkez Bankası, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay