E Nabız nedir? Nasıl kayıt olunur?

E-Nabız uygulamasına girişinizi gerçekleştirdikten sonra sağlık bilgileriniz ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilmeniz mümkün. Peki, e-nabız uygulamasına nasıl kayıt yapılır? E-Devlet ile e-Nabız'a giriş gerçekleştiriliyor mu?

E-Nabız nedir?

Vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine internet ve mobil cihazlar aracılığıyla ulaşabilecekleri bir uygulamadır. Tüm sağlık bilgilerinizi kontrol ettiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-Nabız’a nasıl giriş yapabilirim?

E-Devlet aracılığıyla E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı belirterek T.C. numaranız ile sisteme girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa Aile Hekiminize ulaşarak cep telefonu numaranızın kaydı yaptırılması gerekiyor. Daha sonra telefonunuza gelecek SMS ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu sisteme giriş yapmak için kullanabilirsiniz.

E-Nabız şifresi nasıl değiştirilir?

E-Nabız’ın, ana sayfasında Sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafının altında “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonlarına tıkladığınızda açılan ekrandan şifre değişikliği işlemini yapılabilirsiniz.

E-Nabız Covid test sonuçları sorgulama

E-Nabız uygulaması ile Covid-19 test sonuçlarınızı öğrenebiliyorsunuz. Sisteme girdikten sonra çıkan ekranda covid-19 test sonuçları seçeneğine tıklayarak raporlarınıza ulaşabiliyorsunuz.