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Yaşam E-nabız aşı sırası nasıl sorgulanır? MHRS e- Nabız aşı sorgulama
Yaşam

E-nabız aşı sırası nasıl sorgulanır? MHRS e- Nabız aşı sorgulama

Aşı randevusu için aşı öncelik durumu sorgulama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık çalışanları ile başlayan koronavirüs aşılama takvimi devam ediyor. Aşı sırası yaklaşan kişiler E-nabız aşı sırası nasıl sorgulanır? MHRS e- Nabız aşı sorgulama aramaları yapıyor. Peki, MHRS'den aşı sırası nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 23:30:00 -
E-nabız aşı sırası nasıl sorgulanır? MHRS e- Nabız aşı sorgulama

Aşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Türkiye genelinde ilk doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 16 Mart 2021 Salı itibarıyla ikinci doz aşısını olan kişi sayısı 4 Milyon 481 bin 413 oldu. Aşı takvimine uyularak devam eden aşı sürecinde vatandaşlar 'Aşı sırası kimde, hangi grupta?' Sorusuna yanıt arıyor.

E-nabız aşı sırası nasıl sorgulanır?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

Aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.

E-NABIZ AŞI SIRASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

 

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