E-Mobiliteye dair her şey bu fuarda!

Bu yıl ilk kez kapılarını açmaya hazırlanan Go Green Türkiye fuarı, elektrikli araç dünyasının geleceğine ilham olacak gündemlere de ev sahipliği yapacak. Birbirinden değerli isimlerin, sektöre dair deneyimlerini aktaracağı ve katılımın ücretsiz olduğu Go Green Türkiye Konferanslarında, E-Mobilite’nin bugünü ve geleceği fuara taşınacak.

16 – 18 Kasım tarihlerinde Tüyap Bursa’da gerçekleşecek Go Green Türkiye 2023’te; otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, lokomotif, yat motorları, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.

Dünyanın dört bir yanından 5 binden fazla sektör profesyoneli Bursa’ya gelecek

Go Green Türkiye’yi aralarında filo yöneticileri ve araç kiralama şirketleri, lojistik ve nakliye firmaları, toplu ulaşım şirketleri, sektöre yatırım yapmak isteyen girişimciler, teknoloji ve yazılım firmaları, enerji şirketleri, şebeke alt yapı hizmeti verenler, mühendisler, teknik uzmanlar, satış sonrası servis hizmeti veren firmalar, araç perakende satış yerleri, sektörün ihracatçı ve ithalatçıları, eğitim ve danışmanlık firmaları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların da olduğu 5 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nin (TEHAD) destekleriyle gerçekleşen Go Green Türkiye 2023’te elektrikli araç dünyasının inovatif ürünleri ve yeni teknolojileri bir arada sergilenirken, fuarla eş zamanlı panel ve oturumlar da düzenlenecek. E-Mobilite sektörünün uzman isimleriyle birlikte, sektörel trendler ve inovatif yenilikler doğrultusunda içeriği hazırlanan konferans programı kapsamında; “Türkiye’de Elektromobilite Yolculuğu, Geleceğin Endüstrisi ve E-Mobilitenin Sürdürülebilir Enerji Çözümleri, Kent İçi Toplu Ulaşımda Gelecek Vizyonu, E-Mobilite Şehri Nasıl Şekillendiriyor, Dijital Teknolojilerle Şekillenen Mobilite, Yeni Nesil Elektrikli Araçlarda Güç Talebi ve Enerji Çeşitliliği, Şarj İstasyonları Teknolojisi ve Yarının Şarj Çözümleri” gibi farklı başlıklar konuşulacak.

