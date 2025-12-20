Salıverilen Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçına geldi
Uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçına geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı
Saran, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için stada geldi
Saran, daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi.
Saran, maçın ikinci yarısının oynandığı sırada stada giriş yaparak protokol tribünündeki yerini aldı.