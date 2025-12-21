TEM Otoyolu'nu kullanacak sürücüler dikkat! Kandıra gişelerinde trafik akışı değişti
Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda başlatılan modernizasyon çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu'nda ulaşım düzeni yeniden yapılandırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen serbest geçiş sistemine dönüşüm projesi kapsamında, mevcut gişeler geçici olarak devre dışı bırakıldı. Çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkış yapmak isteyen sürücüler, trafik ekiplerinin gözetiminde oluşturulan servis yollarına yönlendiriliyor. Bölgede yaşanabilecek yoğunluklara karşı sürücülerin trafik işaretlerine ve kontrollü geçiş uyarılarına harfiyen uymaları istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü yapılıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara istikameti sol şerit kapatılarak trafik akışı, kontrollü olarak diğer şeritten gerçekleştiriliyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla 2-3. kilometrelerinde trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkiindeki kaya heyelanı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü devam ediyor.
Afyonkarahisar-Çifteler Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerindeki hızlı tren üst geçit çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü ulaşıma kapatılarak trafik akışına Çifteler kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Maçka-Torul Devlet yolu bağlantısındaki eski yolun, 24-26. kilometreleri arasında bulunan Güney 1, Güney 2 ve Değirmendere 11 köprülerinde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerindeki sol yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı, sağ kesimden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Yalova Devlet yolunun 25-26. kilometrelerindeki Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.