Yaşam Dikkat çeken değişim: Efteni Gölü’nde neler oluyor?
Yaşam

Dikkat çeken değişim: Efteni Gölü’nde neler oluyor?

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Düzce’de göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan Efteni Gölü’nde çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda başlatılan çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

 

"Engelsiz alan" projesi

Bünyesinde barındırdığı 150'den fazla kuş türüyle bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Efteni Gölü'nde, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, gölün ekolojik dengesini korumak amacıyla sazlık alanlarda temizlik çalışması yürütürken, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunmak için "engelsiz alan" projesinin inşasına da devam ediyor.

 

Ender türlere ev sahipliği yapıyor

İsmini Bizans kraliçesi Eftelya'dan aldığı rivayet edilen göl, özellikle göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip. Sazlık alanları, bataklıkları ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik habitatları barındıran göl, Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

 

Zengin bitki örtüsü ve nilüfer çiçekleriyle sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Efteni Gölü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla gölün, doğa turizminde daha etkin bir rol oynaması hedefleniyor.

