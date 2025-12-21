  • İSTANBUL
Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

2025 yılı artık sona eriyor ve şimdiden bir sonraki oyun yılına bakıyoruz; sansasyonel olmasa da, şimdiden patlayıcı bir yıl olacağa benziyor. İşte merakla beklediğiniz 10 oyun...

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

GTA 6 Son olarak çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlenmişti. Üretimin büyüklüğü göz önüne alındığında, daha fazla erteleme olasılığını henüz göz ardı edemeyiz, ancak şimdilik elimizdeki resmi bilgilere bağlı kalıyoruz ve bu nedenle GTA 6'yı bu listeye dahil ediyoruz. Jason ve Lucia'nın macerası, devasa bir girişimden çok daha fazlasını vaat ediyor: Muhtemelen 360 derecelik sistemik bir evrim getirecek ve sanal turistler olarak Leonidas eyaletini (Florida'dan büyük ölçüde esinlenilmiş) keşfederken deneyimleyeceğimiz "yaşayan dünya" hissini artıracak.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Marvel'ın Wolverine'i Logan'ı 2026 baharında tekrar aksiyon içinde göreceğiz ve ardından sonbaharda PS5'e gelişini bekleyeceğiz: Marvel'ın Wolverine'inin henüz kanıtlaması gereken çok şey var, ancak ilk görünümünde bile kanlı tasviri ve muhteşem ve vahşi çatışmalarıyla oyuncuların dikkatini çekti. Tokyo sokaklarından Kanada ormanlarına kadar, Liam McIntyre'ın canlandırdığı Wolverine, X-Men evreninden tanıdık yüzlerle dolu bir maceraya atılacak.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Gears of War E-Day Marcus ve Dom, gelişmiş grafikler eşliğinde karanlık bir macerada, Emergence Day zamanında ilk kez bir araya geliyor: Gears of War hayranlarını memnun etmek için bundan daha iyi bir konu olabilir mi? Unreal Engine 5 ile geliştirilen, serinin yeni ve acımasız ön bölümü 2026'da piyasaya sürülecek.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

007 First Light First Light, James Bond'un kökenlerini konu alan bir macera. Genç ajan, gözü pek bir karakter olacak ve IO Interactive'in Hitman oyunlarında görülen yaklaşım özgürlüğünü kullanmak ve araba kovalamacaları ve abartılı çatışmalarıyla Naughty Dog'un Uncharted oyununa daha yakın bir görsel şölen sunmak üzere tasarlanmış, sürekli değişen bir yapıya sahip görevlerde yeteneklerini kanıtlayarak 007 unvanını kazanmak zorunda kalacak. Bu iki dünyanın birleşimi kağıt üzerinde ilgi çekici ve yakın dövüşlerden tipik Bond arabalarının yeniden üretilmesine kadar. Mart 2026 sonunda çıkar olan yapım oldukça başarılı.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Control Resonant Control Resonant'ın kesin bir devam oyunu olmadığını, yaratıcı yönetmeni belirtti ve bunu anlamak için tanıtım fragmanını izlemek yeterli. Oyun artık Federal Kontrol Bürosu'nun koridorlarında değil, durdurulamaz doğaüstü bir güç tarafından kuşatılmış Manhattan sokaklarında geçecek. Dahası, oyunda kız kardeşi Jesse'yi değil, Dylan Faden'ı kontrol edeceğiz ve en önemlisi, şekil değiştiren doğaüstü bir yakın dövüş silahıyla savaşacağız. Bir tırpan, çift bıçak, bir savaş çekici: Bunlar, (en azından geliştiricilere göre) derin bir rol yapma unsuru içeren bir yolculukta kullanılacak araçlar olacak. Oyun 2026'da belirsiz bir tarihte piyasaya sürülecek.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Forza Horizon 6 Matt Booty'nin doğruladığı üzere, Ocak 2026 Xbox Geliştirici Tanıtımının en büyük yıldızı Playground Games olacak ve bu sadece Fable'ı değil, aynı zamanda milyonlarca kişinin beklediği yeni bir arcade yarış oyununu da içeriyor. Henüz gerçek anlamda ilk çıkışını yapmadı, ancak Forza Horizon 6 tanıtım videosu, oyunun muhteşem Japon atmosferini şimdiden doğruladı. Kısacası, hem görsel hedeflerini anlamak hem de önceki oyuna kıyasla oynanış formülünü nasıl güncelleyeceğini görmek için oyunu aksiyon halinde görmek istiyoruz.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Resident Evil Requiem Oyunun yarısı Alyssa Ashcroft'un kızı (Grace), diğer yarısı ise elli yaşındaki Leon S. Kennedy'yi konu alıyor: Capcom'un yeni heyecan dolu oyunu bu şekilde bölünecek ve hem salt anlatı açısından serinin kökenlerine geri dönecek hem de Resident Evil'ın modern çağını destekleyen iki oyun ruhunda evrimsel adımlar atacak. Resident Evil 2'de çok popüler olan hayatta kalma korkusu unsurundan ve dördüncü oyunun yeniden yapımını bu kadar başarılı kılan daha aksiyon odaklı yönünden bahsediyoruz. Resident Evil Requiem Şubat 2026'da çıkacak.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Phantom Blade Zero Phantom Blade Zero, 9 Eylül 2026'da PS5 ve PC'ye gelecek. S-Game, hem baş kahramanın -suikastçı Soul'un- geçtiği karanlık dünyanın karakterizasyonunda hem de Hong Kong aksiyon sinemasının efsanesi Kenji Tanigaki'nin hazırladığı ikna edici animasyonlarla desteklenen dövüş sisteminin temelindeki aksiyon dolu hack 'n' slash formülünün inşasında ciddi bir oyun olmak istediğini birçok kez gösterdi.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Onimusha Way of the Sword Way of the Sword, Japonya tarihinin en korkutucu kılıç ustası olarak kabul edilen Miyamoto Musashi'nin yerine geçmemizi sağlayacak. Capcom'un oyunundaki kurguda Musashi, kadın sesiyle konuşabilen, bilinçli bir Oni Eldiveni ile donatılmış bir Onimusha'ya dönüşecek . Phantom Blade Zero'nun aksine, Way of the Sword'daki iblis savaşları daha yavaş ve daha düşünceli bir tempoda oynanacak. Özel tekniklerin kullanımı ve en üst düzeydeki RE Engine grafikleriyle yeni Onimusha da iddialı bir oyun.

Foto - Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Duskbloods Son olarak, From Software'in Nintendo Switch 2'ye özel oyunu olan The Duskbloods'u da listeye ekledik. Bu, özel kanın gücü sayesinde insanüstü yetenekler geliştirmiş olan Bloodsworn'lar (bir düzineden fazla olacak) etrafında dönen çok oyunculu bir PvPvE deneyimi. Bu karakterler, Viktorya dönemi veya Gotik tarzı haritaların yanı sıra geç erken çağdaş dönemi tasvir eden alanlarda da yarışacaklar.

