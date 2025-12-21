Oyun severlerin dikkatine! İşte 2026'da çıkacak 10 oyun

Control Resonant Control Resonant'ın kesin bir devam oyunu olmadığını, yaratıcı yönetmeni belirtti ve bunu anlamak için tanıtım fragmanını izlemek yeterli. Oyun artık Federal Kontrol Bürosu'nun koridorlarında değil, durdurulamaz doğaüstü bir güç tarafından kuşatılmış Manhattan sokaklarında geçecek. Dahası, oyunda kız kardeşi Jesse'yi değil, Dylan Faden'ı kontrol edeceğiz ve en önemlisi, şekil değiştiren doğaüstü bir yakın dövüş silahıyla savaşacağız. Bir tırpan, çift bıçak, bir savaş çekici: Bunlar, (en azından geliştiricilere göre) derin bir rol yapma unsuru içeren bir yolculukta kullanılacak araçlar olacak. Oyun 2026'da belirsiz bir tarihte piyasaya sürülecek.